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TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0

İHA

TFF 3. Lig: Belediye Derincespor: 3 - Gümüşhane Sportif Faaliyetler: 0

TFF 3. Lig 3. Grup’ta playoff mücadelesi veren Belediye Derincespor, 26. hafta karşılaşmasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler’i 30 mağlup etti

Stat: Belediye Derincespor
Hakemler: Halil Erdoğan xx, Mustafa Burak Dilitatlı xx, Gökhan Salduz xx
Belediye Derincespor: Taha Ayan xxx, Efe Karaoğlu xxx, Mehmet Tosun xxx (Kadir Torbacı dk. 73 xx), Melih İnan xx, İlker Cihan xxx, Ramazan Özkabak xx (Uğurcan İkikardeş dk. 60 xx), Tayfun Kırca xxx, Muhammed Enes Yılmaz xx (Mert Somay dk. 73 x), Sercan Uslu xxx (Abdulkadir Sönmez dk. 87), Mesut Can Tunalı xxx 8 Barış Bozdilki dk. 87), Muhammet Fatih Yıldırım xxx
Gümüşhane Sportif Faaliyetler: Cengiz Biçer xx, Burak Koyuncu x (Tekin Adar dk. 69), Nasrullah Dedemen xx, Osman Can Kömürcü x (Berkant Taşkıran dk. 46 xx), Yusuf Yağmur xx, Abdurrahman İlkyaz xx, Mahmuthan Samet Acar x (Kaan Öztürk dk. 69), Oktay Pop xx (Halil İbrahim Boşnak dk. 83), Sancar Yıldırım xx, Raif Gündoğdu xx, Mustafa Aydoğdu xx
Sarı Kartlar: Sercan Uslu, İlker Cihan, Mesut Can Tunalı, Taha Ayan (Belediye Derincespor), Sancar Yıldırım, Abdurrahman İlkyaz (Gümüşhane Sportif Faaliyetler)
Goller: Sercan Uslu (dk. 14 ve 30), Mert Somay (dk. 90+3) (Belediye Derincespor)

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