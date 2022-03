Belediye Derincespor- Gümüşhane maçının ardından Murat Parlak, “Bu takımın teknik direktörü olduğum için gururluyum” dedi

– Gümüşhane Sportif Faaliyetler’i 30 yenerek playoff hedefine bir adım daha yaklaşan Belediye Derincespor Teknik Direktörü Murat Parlak, “Bu kulüpte olduğum için mutlu, bu takımın teknik direktörü olduğu için gururluyum” dedi

TFF 3. Lig 3.Grup 26.hafta karşılaşmasında Gümüşhane Sportif Faaliyetler’i 30 yenerek playoff hedefine bir adım daha yaklaşan Belediye Derincespor’da teknik patron Murat Parlak maçın ardından değerlendirme bulundu. Teknik direktör Parlak, “Sezonun en iyi maç başlangıcını yaptık. Çok iyi başladık. Gole kadar olan oyun, sezon boyunca oynatmak istediğim oyundu. Baskı, tempolu, dönen topu alan, sonrasında tekrar oynayan takımdı. Çok coşkulu, istekli oynuyoruz. Maçın genelinde iyi oynadık. Rakip şehir takımı, düşmemeye çalışıyor. Can derdinde. Geçen hafta Ordu maçımızdan sonra Gümüşhane’ye gittim ve Fethiye ile oynadıkları maçı izledim. Çok önem verdiğim maçtı, canlı gözle izlemek istedim. Gümüşhane aleyhine hakem faciası vardı. Direneceklerini ve nasıl oynayacaklarını biliyorduk. Bugün ne olursa olsun kazanmak zorundaydık. Kazanmak olmazsa olmazımızdı. Yukarı hedefe ulaşmak adına çok önemli maçtı. Bu maçın öneminin tüm oyuncularım farkındaydı. Hepsi çok istekliydi. Rakibe hiç fırsat vermedik. Kazandık, çok mutluyuz. İkinci yarıda bölüm bölüm geriye çekildik. Bunlar da normal. Oyuncularımın dikkatinden, oyun istediğinden son derece memnunum” diye konuştu.



“En çok duran toptan gol atmamıza sevindim”

Rakibi iyi analiz ettiklerine değinen Murat Parlak, “Önde baskı yapan takımız. Dolayısıyla çok fazla pozisyon vermiyoruz. Önde baskı yaptığımızda arkaya gelemiyor ve pozisyon bulamıyorlar. Gerilediğimiz bölümde pozisyon da verebiliyoruz. Rakibin iki forvet oyuncusu da kart cezalısıydı. Defansif kadroyla çıktılar. Golü atınca maçı koparacağımızı biliyorduk. Golü attıktan sonra istediğimiz gibi oyun oldu, maçın kontrolü bizdeydi. Bugün en çok duran toptan gol atmamıza sevindim. O kadar çok duran top çalışıyoruz ki. Ne zaman olacak diye bekliyorduk, bugün iki tane birden oldu. Rakibin en etkili olduğu noktalar da duran toplardı. Çok iyi savunduk. Taktik disipline de gayet iyi uyduk. Oyuncularım çok iyi oynadı, takım olarak iyiydik. Sercan da iki gol attı, tebrik ediyorum. Gümüşhane’ye de bundan sonraki maçlarda ekstra başarılar diliyorum. Bizim PlayOff’taki 4 rakibimizle de içerde oynayacaklar. Hem kendi işlerini yapacaklar, hem de bize yardımcı olacaklar” dedi.



“Bu takımın teknik direktörü olduğum için gururluyum”

Şehir takımlarıyla mücadele etmenin zorluğuna ve mütevazi kadroyla elde ettikleri başarılı sonuçlara değinen Parlak, “Her yerde deplasman muamelesi yaşıyoruz. Bu konuda da geçen hafta Ordu’da oynadığımız maça değinmek istiyorum; maçın başında hakem öyle bir penaltı verdi ki bütün takımın sinir uçlarına dokundu. 00 gitmesi halinde maç bize dönecekti, bunu biliyoruz. Öyle bir penaltıyla başladı ve öyle kararlar verdi ki. Bu oyunda alt liglerde hakemi yenemezsiniz. Bu mümkün değildir. Geçen hafta bunun sıkıntısını yaşadık. Burada çok güzel bir takım var. Gerçekten aile ortamı var. Bu ortamı oluşturan futbol aklına çok teşekkür ediyorum. Şehir takımlarıyla mücadele etmek kolay değildir. Daha az bütçelerle, böyle güzel oyunlar oynayarak rakiplerin üstünde olmak bizim için oldukça sevindirici. Bu takımla hedefe ulaşmanın her şeyden daha anlamlı olduğunu düşünüyorum. Şehir takımlarında taraftarla birlikte bu başarılar çok daha kolay gelir. Bizim gibi daha genç, daha düşük bütçeli, geleceğe oyuncu hazırlamak adına birçok şey yapan takımlarda daha zordur. Daha lig bitmeden birkaç oyuncumuza transfer teklifi geldi. Bir tanesi gitti. Bu anlamda da güzel işler yapıyoruz. Burada olduğum için mutluyum. Bu takımın teknik direktörü olduğu için oldukça gururluyum. Oyuncularımla ekstra gururluyum. Bugün takım bu ligin çok üstünde oyun oynadılar. Oyuncularımla da, teknik ekibimle de, kendimle de gurur duyuyorum. Emin adımlarımızla yolumuza devam edeceğiz. İç sahadaki maçlarımızı kazandığımızda PlayOff’a kalırız. Hedefimiz hepsini kazanmak. Deplasmanda da kolay kolay bizi kimse yenemez. Bu ligde bizi kolay kolay kimse yenemez yine çok iddialıyım. Geçen hafta Ordu’da da bizi hakem yendi” ifadelerini kullandı.



“Tüm profesyonel liglerin az gol yiyen takımız, çünkü…”

Süper Lig, 1.Lig, 2.Lig ve 3.Lig tüm takımları arasında 16 gol yiyerek en az gol yiyen iki takımından biri olan Belediye Derincespor’un teknik patronu yine kaleyi gole kapattıkları bir maçın ardından sırrını paylaştı, “Gol yememek de güzeldi. Bizim için birçok maç, gol attığımızda bitiyor. Arkada çok sağlamız. Pek pozisyon vermiyoruz. Takım savunmasını iyi yapıyoruz. Önde baskılı oynadığımızda daha rahat maçlar oynuyoruz. Bunun için de birlikte oynamak adına takım boyunu zaman zaman kısaltmamız gerekiyor. Bunu da iyi yaptığımız bölümler oldu. Psikolojik olarak geriye çekildiğimiz bölümler var. Eksiklerimiz mutlaka var. Onları da düzeltip daha iyi olmaya çalışacağız. Ceyhan maçına da kazanmak için gideceğiz. Kaleci Taha, Sercan ve ben cezalıyım. Kendimize hakim olamadığımız zamanlar olabiliyor. Sakatlıklarımızda maça kadar geçecek. Orada da en iyisini yapmaya, buraya yakışır şekilde oynamaya, Kocaeli’yi, Derince’yi en iyi şekilde temsil etmeye çalışacağız. İnşallah başarılı olacağız” dedi.



“Başarıdaki önemli etken; oyuncuların rotasyonu”

Kadro rotasyonuyla ilgili sorulara da yanıt veren teknik direktör Murat Parlak, “Başarıdaki payın rotasyonda olduğuna inanıyorum. Bütün oyuncuları sıcak tutmak bu işte olmazsa olmaz. Kendi antrenörlük felsefemde bu var. Bir sistemim, oyun anlayışım var ve kim oynarsa oynasın bu sisteme uymasını isterim. İlk yarıda da 15 günde 4 maç oynadığımız seri vardı; o süreçte en çok puan alan takım bizdik. Şu anda da 6 puan aldık, Ceyhan’ı da yenersek 9 puanla bu seriyi geçmek istiyoruz. Çok oyuncu kullanmanın daha doğru olduğunu, her oyuncunun sıcak tutulmasının, sahada hazır olmasının başarıda etkin olduğunu düşünüyorum. Bazı şeylerin daha zor olduğunu bilmesi oyuncuların performansını daha yukarı çekiyor. Herkes için bu geçerli. Rekabet başarıyı doğuruyor. Zaman zaman oyunculara biraz daha fazla sabır göstermek gerekiyor. Oyuncuların performansı bazen düşebiliyor. Adalet duygusundan şaşmadan herkes elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Biz de her şekilde doğru oyun oynatmaya çalışıyoruz” sözlerini kaydetti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.