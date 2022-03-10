BAL: Harbişspor: 0 - Gebze Tayfunspor: 3

Bölgesel Amatör Lig’e yükselmek için playoff mücadelesi veren Gebze Tayfunspor, Harbiş deplasmanını 3 golle geçerek 3 puanı aldı. Gebze temsilcisi bu galibiyetle yükselme mücadelesinde 2’de 2 yapmayı bildi.

Bölgesel Amatör Lig Yükselme Playoff maçında, Gölcük Kavaklı Stadı’nda Harbişspor ve Gebze Tayfunspor karşı karşıya geldi. Maçın ilk yarısında eşitlik bozulmazken ikinci devrede Gebze ekibi, golcüleri Ömercan (2) ve Mahmut'un (1) attığı gollerle Harbişspor'u 30’la geçip 3 puanın sahibi oldu. Böylelikle Gebze Tayfunspor yükselme playoff maçlarında 2’de 2 yaparak puanını 6'ya yükseltti.

Maç öncesi Gebze Tayfunspor’un kurucusu olan ve 7 yıl önce kansere yenik düşen Melih Tekiner ölümünün yedinci yılında kabri başında anıldı. Maç sonrasında ise futbolcular 3 puanı Melih Tekiner ve ailesine armağan etti.

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