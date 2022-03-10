KTO'da gıda sektör çalıştayı düzenlendi

Körfez Ticaret Odası'nın (KTO) yöneticileri ve meslek üyeleri, gıda sektörü için düzenlenen çalıştayda bir araya geldi.

Mustafa Efe Konferans Salonunda düzenlenen çalıştayda, üyeler beklentilerini aktardı. Açılış konuşmasını yapan Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk, "Yıllardır aynı sektörde faaliyet gösteren benzer sorunlar yaşayan üyelerimizin, ortak akılla sorunlarına çözümler üretebilmesi çok kıymetli. Bizlerin de bu çözümleri tek bir ses olarak Körfez’den Ankara’ya kadar iletebilmemiz, gerekli resmi yazıları yazmamız, görüşmeler yapmamız için bu toplantılara katılmanız ve geri bildirimde bulunmanızı bekliyoruz. Biz, bize düşen tarafta sizlerden gelen talepleri Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne iletiyor olacağız. Bugün sizler de daha ayrıntılı olarak belediye başkanımıza ve ekibine, il müdürlerimize, ilçe müdürlerimize konuyu bizzat iletiyor olacaksınız" dedi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve Ticaret İl Müdürü Veysi Uzunkaya da üyelerden gelen soruları yanıtlayarak; stok, fiyat artışı, etiket fiyatları, hijyen denetimlerinin nasıl yapıldığı hakkında ayrıntılı bilgi verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.