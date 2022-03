Kadınların emekleri bu pazarda görücüye çıkacak

Kadınların el emeği ürünlerinin satışa sunulacağı Kartepe Hanımeli Pazarının açılışı yapıldı.

Kartepe Belediyesi tarafından hizmete alınan Kartepe Hanımeli Pazarının açılış töreni düzenlendi. Törene; Kartepe Kaymakamı Altuğ Çağlar, Belediye Başkanı Mustafa Kocaman, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Koordinatörü Nihat Abiş, Kartepe Muhtarlar Derneği Başkanı Hüseyin Türker, siyasi parti temsilcileri, meclis üyeleri, muhtarlar, kurum müdürleri, esnaf ve vatandaşlar katıldı. Kadınların ticarete atılması için hayata geçirilen pazar, her çarşamba günü kurulacak.

Kartepe Hanımeli Pazarının kadınlara hayırlı olması temennisinde bulunan Başkan Kocaman, "Hanımeli pazarı, bölgemize hizmet edecek çok önemli bir yerdir. Kadınlarımızın kendi emekleri ile ortaya koydukları ürünlerin burada satışı yapılacaktır. Bu sayede ev ekonomisine katkı sağlayacaklar. Bundan sonraki ticari hayatlarında başlangıç olacaktır. Burada 110 Kartepeli kadın tarafından tezgah açıldı. Çok başarılı olacaklardır. Kartepeli kadınlarımız çok beceriklidir. Her zaman kadınlarımızın yanında olduk bundan sonrada olmaya devam edeceğiz. Biz Kartepe Belediyesi olarak her zaman kadınlarımıza, onların emeğine önem veren bir belediyecilik yapmaya çalışıyoruz. Buna benzer projeler ile kadınların daha fazla hayata katılımlarını sağlamış oluyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol tarafından açılış kurdelesi kesildi. Açılış sonrasında katılımcılar stantları gezerek, kadınlardan bilgi aldı.

