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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Protokol üyeleri şöhretler maçında forma giydi

İHA

Protokol üyeleri şöhretler maçında forma giydi

Körfez Belediyesi ve Körfez Kent Konseyi tarafından düzenlenen STK’lar Arası Dostluk Turnuvası’nın açılışı öncesi şöhretler maçı yapıldı. Şöhretler maçında forma giyen protokol üyeleri, attıkları goller ve paslar ile alkış topladı.
Körfez'de 24 sivil toplum kuruluşunun yer aldığı turnuvanın açılışı öncesinde de şöhretler maçı yapıldı. Protokol, basın mensupları ve siyasilerin yer aldığı takımlar; karşılıklı forma giydi. Açılışa; Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ali Mesut Kavak, İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Zihni Manap, İlçe Jandarma Komutanı Hüseyin Erarslan, İlçe Müftüsü Muhammed Aydın, İlçe Milli Eğitim Müdürü Serbülen Kurt, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Kent Konseyi Başkanı Nazmi Akın, siyasi partilerin il ve ilçe başkanları, kent konseyi başkanları, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Şöhretler maçında forma giyen protokol üyeleri, attıkları şık goller ve paslar ile bol bol alkış topladı.
Turnuvanın açılış seremonisinde konuşan Başkan Şener Söğüt, "Hem Körfez hem Kocaeli; Türkiye’nin bütün renklerini taşıyan, bütün güzelliklerini yaşayan bir şehir. Bugün bütün STK temsilcilerimizin, derneklerimizin katılımlarıyla çok güzel bir turnuvanın ilk vuruşunu birlikte yapacağız. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza başarılar diliyorum. Kazasız, belasız, sıkıntısızı güzel bir organizasyon olur. Spor demek; kardeşlik demek, heyecan demek, rekabet demek, güzellik demek. Ve bu güzellikleri sporla birlikte davranış biçimine, hayat felsefesine dönüştürmüş oluyoruz. Turnuva boyunca bu kardeş ve dostluk havası devam eder. Maçları mağlubiyetle tamamlasanız da önemli değil; Bu turnuvanın kaybedeni olmayacak. Bu turnuvada dostluk kazanacak, Körfez kazanacak" ifadelerini kullandı.
Şöhretler maçı sonrasında ilk maçlar oynandı.

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