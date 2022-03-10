İzmit´te yoğun kar yağışı

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Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/ İZMİT (Kocaeli), (DHA)- İZMİT´te kar yağışı etkili olurken, evlerin çatıları ve yeşil alanlar beyaz örtüyle kaplandı.

İzmit´te geceden itibaren yüksek kesimlerde aralıklarla yağan kar, öğle saatlerinde ise kent merkezinde etkili oldu. Yoğun yağış nedeniyle evlerin çatıları ve yeşil alanlar karla kaplandı. Kar yağışına karşı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerine ait kar küreme araçları, çeşitli güzergahlarda hazır bekletilirken, bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışması yapıldı. Kar yağışı TEM Otoyolu ve D-100 kara yolunda sürücülere zaman zaman zor anlar yaşattı. Tipi şeklinde yağan kar nedeniyle görüş mesafesi azalınca sürücüler güçlükle yolda ilerledi. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-03-10 13:12:39



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