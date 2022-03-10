Gölcük'te karla mücadele ekipleri hazır

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Gölcük Belediyesi 48 araç ve 115 personelle, yoğun kar yağışı sırasında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla tüm hazırlıklarını tamamladı.

Meteorolojiden yapılan uyarının ardından yoğun kar yağışı sırasında yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçmeyi hedefleyen Gölcük Belediyesi, 48 araç ve 115 personeliyle karla mücadele etmek için hazırlıklarını tamamladı. Ekipler gece boyunca kesintisiz bir şekilde kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapacak.

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