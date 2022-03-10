Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yemek tırını Ukrayna’ya gönderdi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, mobil yemek tırını insani yardım için Ukrayna’nın Lviv kentine gönderdi.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından Türkiye harekete geçmiş, acil insani ihtiyaçların giderilmesi için AFAD bünyesinde toplanan yardımlar Ukrayna’ya ulaştırılmıştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de, Ukrayna'da acil insani ihtiyaçların karşılanması için harekete geçti. AFAD'a teslim edilen Büyükşehir Belediyesinin mobil yemek tırı, Ukrayna’nın Lviv kentine doğru yola çıktı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kısa bir süre önce Antikkapı AŞ'nin bünyesine kattığı mobil yemek tırı, Ukrayna’daki insanlara hizmet verecek. Yemek aracında 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. Araç günlük 20 bin kase çorba ve 6 bin kişilik 3 çeşit yemek üretebiliyor. Araç dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor.

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