Komşularını öldüren 5 kişilik aileye 12 yıl 6 ay hapis

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Komşularını öldüren 5 kişilik aileye 12 yıl 6 ay hapis

İHA

Komşularını öldüren 5 kişilik aileye 12 yıl 6 ay hapis

Kocaeli'de komşuları Okan Yalın'ı feci şekilde darp ederek ölümüne sebep olan sanıkların yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme heyeti, 5 sanığa haksız tahrik ve iyi hal indirimi uygulayarak ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapisle cezalandırılmalarına karar verdi.
Olay, 1 Aralık 2020’de gece saatlerinde İzmit ilçesi Serdar Mahallesi Nurettin Paşa Sokakta meydana geldi. Olay yerine yaklaşık 20 metre uzaklıktaki evde yaşayan Okan Yalın (35) ile komşuları arasında sokak ortasında kavga çıktı. Çıkan kavgada Okan Yalın 8 kişi tarafından darp edildi. Kafasına ve vücuduna taş, sopa, tüfek ve bıçakla aldığı darbeler neticesinde ağır yaralanan Yalın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Yalın’ın öldürülmesine ilişkin olaya karıştığı tespit edilen Kemal K., Tekin K., Esra K., Sibel K., N.Ç., K.K., Hüseyin K. ve Ramazan Ç. polis ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Hakim karşısına çıkartılan şüphelilerden Kemal K., Sibel K., Tekin K. ve Hüseyin K. tutuklanırken, Esra K. ve Ramazan Ç. adli kontrol şartıyla, N.Ç. ve K.K. savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

5 sanığa 12 yıl 6 ay hapis cezası
Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde sanıkların yargılanmasına devam edildi. Duruşmaya taraf avukatları, tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Savunmaları alınan sanıklar, beraatlerini talep etti. Kararını açıklayan mahkeme heyeti; Kemal K., Sibel K., Tekin K. Hüseyin K. ve Ramazan Ç.’nin haksız tahrik altında suçu işlediğine kanaat getirdi. Sanıklara iyi hal indirimi uygulayan mahkeme heyeti, 5 sanığın ayrı ayrı 12 yıl 6 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına ve tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Tutuksuz sanık Esra K.’nin ise beraatine karar verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yemek tırını Ukrayna’ya gönderdi
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yemek tırını ...
Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Kadınlara ev kazaları anlatıldı
YEREL HABERLER Kadınlara ev kazaları anlatıldı
Araç parkını genişleten A Takımı, karla mücadeleye destek veriyor
YEREL HABERLER Araç parkını genişleten A Takımı, karla mücadeleye ...
Gebze'de kar yağışı
YEREL HABERLER Gebze'de kar yağışı
Dijital dönüşüm projesi ile yeni bir ilke imza atılıyor
YEREL HABERLER Dijital dönüşüm projesi ile yeni bir ilke imza ...
Gölcük'te karla mücadele ekipleri hazır
YEREL HABERLER Gölcük'te karla mücadele ekipleri hazır
İzmit´te yoğun kar yağışı
YEREL HABERLER İzmit´te yoğun kar yağışı
Protokol üyeleri şöhretler maçında forma giydi
YEREL HABERLER Protokol üyeleri şöhretler maçında forma giydi
Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de kar yağışı başladı
YEREL HABERLER Meteoroloji'nin uyarılarının ardından Kocaeli'de kar ...
Başiskele Belediyespor Süper Amatör Lig'de
YEREL HABERLER Başiskele Belediyespor Süper Amatör Lig'de
Park halindeki servis aracının motor kısmında yangın çıktı
YEREL HABERLER Park halindeki servis aracının motor kısmında yangın ...
Dereye atılan kimyasal malzemeler 24 saat geçmesine rağmen sudan duman çıkarıyor Mahalle doğayı katledenlere açtı ağzını yumdu gözünü: “Keşke idam edilse diyorum” “Bunun savaştan ne farkı var?”
YEREL HABERLER Dereye atılan kimyasal malzemeler 24 saat geçmesine ...
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu (2)
YEREL HABERLER İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu ...
Kadınların emekleri bu pazarda görücüye çıkacak
YEREL HABERLER Kadınların emekleri bu pazarda görücüye çıkacak
Kar öncesi bahar havası Martıları besleyip, yalancı güneşin tadını çıkardılar
YEREL HABERLER Kar öncesi bahar havası Martıları besleyip, yalancı ...
Vali Yavuz: "Tır ve kamyon trafiğine izin verilmeyecektir"
YEREL HABERLER Vali Yavuz: "Tır ve kamyon trafiğine izin ...
Çayırova'da zabıta ekipleri, stok ve fiyat denetimi yaptı
YEREL HABERLER Çayırova'da zabıta ekipleri, stok ve fiyat denetimi ...
İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
YEREL HABERLER İstanbul yolunda 8 kilometrelik TIR ve kamyon kuyruğu
Engin Koyun'dan Tuzlaspor'un kullandığı stadyuma ilişkin açıklama: "Zeminin bozulmasını arzu etmiyorum"
YEREL HABERLER Engin Koyun'dan Tuzlaspor'un kullandığı stadyuma ...
Yüksek kesimlerde karla mücadele başladı
YEREL HABERLER Yüksek kesimlerde karla mücadele başladı
Derince'de karla mücadele ekipleri teyakkuzda
YEREL HABERLER Derince'de karla mücadele ekipleri teyakkuzda
Milli İrade Meydanı ihalesi 11 Nisan'da yapılacak
YEREL HABERLER Milli İrade Meydanı ihalesi 11 Nisan'da yapılacak
Gebze'de ekipler karla mücadeleye hazır
YEREL HABERLER Gebze'de ekipler karla mücadeleye hazır

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.