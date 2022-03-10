Kocaeli’de 11 milyon makaron ele geçirildi

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

– Kocaeli’de durdurulan 2 kamyonun kasasından toplamda 11 milyon 500 bin adet kaçak makaron ele geçirildi.



Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri Kartepe ilçesinde 2 kamyonu durdurdu. Araçların kasasında yapılan aramalarda toplamda 11 milyon 500 bin kaçak makaron ele geçirildi. Olaya ilişkin 3 şüpheli gözaltına alındı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.