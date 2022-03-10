Tırın taşıdığı konteyner devrildi, D-100 ulaşıma kapandı

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Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu üzerinde karlı yolda kayan tırın taşıdığı konteyner yola devrildi. Tır sürücüsü hafif yaralanırken, D100 uzun süre ulaşıma kapandı.



Kaza, Kocaeli’nin Körfez ilçesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, H.B. yönetimindeki 06 BTU 512 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yol üzerinde kaydı. Bunun üzerine tırın taşıdığı konteyner, D100 Karayolunun ortasına devrildi. Kaza sonrası tır sürücüsü H.B. hafif yaralanırken, D100 İstanbul istikameti trafiğe kapandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, hafif yaralanan sürücüyü ayakta tedavi etti. Polis ekipleri tarafından, adrese vinç çağrıldı. Vinç yardımıyla konteynerin yolun ortasından kenarına alınmasının ardından, yol yeniden kontrollü olarak trafiğe açıldı. Trafiğin rahatlamasının ardından konteyner, yine vinç yardımıyla yoldan kaldırıldı. Polis ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.

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