Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor



Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'de aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kent beyaza büründü. Yağış sürerken, kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santime ulaştı.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan kar yağışı, sabaha kadar aralıklarla devam etti. Kar kalınlığı kent merkezinde 5, yüksek kesimlerde ise 15 santimetreye ulaştı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinin ekipleri, yolları açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Okulların da tatil olmasıyla yollarda trafik oluşmadı. Kar yağışının gün içerisinde sürmesi bekleniyor.DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-03-11 09:57:37



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