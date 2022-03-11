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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyir halindeki otomobilin motoru yandı

İHA

Seyir halindeki otomobilin motoru yandı

Kocaeli’de seyir halindeki otomobilin motor kısmı yandı. Dumanı fark eden sürücünün ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürdü.
Olay, İzmit ilçesinde bulunan Yahyakaptan Mahallesi D100 Karayolu İstanbul istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.T.’ye ait 41 AIH 811 plakalı otomobil seyir halindeyken yanmaya başladı. Motor kısmında çıkan dumanı fark eden S.T., otomobili sağa çekerek 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, müdahalede bulunarak yangını söndürdü. Yangının elektrik kontağından kaynaklandığı öğrenildi.
Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı.

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