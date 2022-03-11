Kocaeli’de kar yağışı etkili oluyor

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Kocaeli'de aralıklarla yoğun kar yağışı etkili oluyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan uyarıların ardından Kocaeli genelinde dün başlayan kar yağışı, gece saatlerinde de etkisini sürdürdü. Aralıklarla yağan kar, kent genelinde de etkisini hissettirmeye başladı. Belediye ekipleri ise şehrin dört bir yanında karla mücadele ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarını sürdürüyor.

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