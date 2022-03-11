Kocaeli'de motosiklet kullanımı yasaklandı

Kocaeli'de olumsuz hava şartları sebebiyle servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması ile motosiklet ve mobilet kullanımının ikinci bir duyuruya kadar durdurulmasına karar verildi.

Kocaeli Valiliği'nden yapılan yazılı açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Meteoroloji verileri doğrultusunda yapılan değerlendirmelere göre, yoğun kar yağışı, buzlanma ve olumsuz hava şartları nedeniyle trafik akış ve can güvenliğini sağlamak amacıyla; servis hizmeti veren motokuryelerin çalışması ile motosiklet ve mobilet kullanımının bugün saat 11.30'dan başlamak suretiyle, yapılacak ikinci bir duyuruya kadar ilimiz genelinde durdurulmasına karar verilmiştir."

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