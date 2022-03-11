Derince'de yol açma çalışmaları sürüyor

Derince Belediyesi karla mücadele ekipleri; kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarına devam ediyor.

Yoğun kar yağışı uyarıları sonrası tüm hazırlıklarını tamamlayan Derince Belediyesi karla mücadele ekipleri, vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor. Derince Belediyesi bünyesinde koordineli olarak çalışan fen işleri, temizlik işleri ve park bahçeler müdürlüklerine bağlı ekipler; kar küreme ve tuzlama araçları ile çalışmalarına devam ederek yolların sürekli açık kalmasını sağlıyor.

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