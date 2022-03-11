Kocaeli'de kar yağışı etkili oluyor (2)

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TIR YOLDA KALDI, UZUN KUYRUKLAR OLUŞTU

Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Şekerpınar mevkisinde TIR, yoğun kar yağışı nedeniyle yolda kaldı. TIR'ın arkasında uzun araç kuyrukları oluştu. Bazı sürücüler, refüjün üzerinden karşı şeride geçerek ilerledi. Kış lastiği ve zinciri takılı olmayan araçların patinaj yaptığı görüldü. TIR'ın yoldan çekilmesi için çalışma başlatıldı. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Çayırova Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU

2022-03-11 12:19:22



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