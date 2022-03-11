Başkan Bıyık, Koordinasyon Merkezi'nde çalışmaları takip etti

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Koordinasyon Merkezi'nde karla mücadele çalışmaları takip etti.

Darıca Belediyesi ekipleri, ilçede etkili olan kar yağışı sonrası karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Ekipler gece saatleri boyunca çalışmalarını sürdürürken, Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da ekiplerle birlikte çalışmaların başında yer aldı. Fen İşleri Müdürlüğü’ne bağlı şantiyede oluşturulan Koordinasyon Merkezi’nde çalışmaları takip eden Muzaffer Bıyık, "İlçemizde etkisini arttıran kar yağışıyla birlikte tüm cadde, mahalle ve ara sokaklarda temizleme çalışması başlattık. Ekiplerimiz ilk olarak greyder, kepçe ve JCB ile ana caddeler üzerine kar küreme işlemini gerçekleştirdi. Ayrıca kar yağışının devam ettiği süre boyunca gece sabaha kadar karla mücadele çalışmasına devam edildi. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için kar temizleme çalışmalarımıza aralıksız devam ediyoruz. Ekiplerimiz, buzlanmalara karşı tuz çalışmalarına devam ediyor" dedi.

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