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Büyükşehirin 650 personeli karla mücadelede görev yapıyor

İHA

Büyükşehirin 650 personeli karla mücadelede görev yapıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede 91 noktada 220 araç ve 650 personelle karla mücadele çalışmaları yapıyor.
Kocaeli'yi etkisi altına alan yoğun kar yağışında yolların kapanmaması ve buzlanma sebebiyle kazalar yaşanmaması için çalışan karla mücadele ekipleri, ana arterler ve köy yollarında ulaşımı sağlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, 12 ilçede 91 noktada 220 araç 650 personelle yolları sürekli açık tutuyor. 24 saat iki vardiya nöbet tutan karla mücadele ekipleri, Kocaeli’nin tüm ilçelerinde ve köy yollarında yol açma ve tuzlama çalışmaları yapıyor.

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