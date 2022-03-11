Kocaeli'nde Büyükderbent Tren İstasyonu yeniden hizmete açıldı



Dinçer AKBİR/ KARTEPE (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Büyükderbent Tren İstasyonu, sinyalizasyon çalışmalarının ardından yeniden hizmete alındı. Telefonla törene bağlanan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adli Karaismailoğlu, "Bu istasyonumuz ile bölgenin özellikle kültür ve turizmine önemli katkılar sağlayacağız" dedi.

Büyükderbent Tren İstasyonu, 2019 yılında hattın yüksek hızlı tren için yenilenmesi ve sinyalizasyon çalışmaları yapılması amacıyla kapatıldı. Çalışmaların ardından istasyonun yeniden hizmete alınması için bugün tören düzenlendi. Törene; TCDD Genel Müdürü Metin Akbaş, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman katıldı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adli Karaismailoğlu da telefon ile bağlandı.

'8 BİN YOLCUMUZ BU HATTAN FAYDALANACAK'

Törene telefon ile bağlanan Bakan Karaismailoğlu, "Adapazarı-İstanbul seferi yapan Adapazarı bölgesel trenlerimiz, bugünden itibaren Kartepe ilçesinde bulunan Büyükderbent Tren İstasyonu'nda durarak yöre halkımıza hizmet vermeye başlıyor. İstasyonumuzun açılması ile birlikte aylık ortalama 8 bin yolcumuz bu hattan faydalanacak. Bu istasyonumuz ile bölgenin özellikle kültür ve turizmine önemli katkılar sağlayacağız. Bakanlığımız olarak ülkemizin demir yolu ağını örmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımız ile demir yollarımızı en çok yatırım yapılan ulaşım modu haline getirdik. Bölgemizin coğrafi konumunun sağladığı avantaj ile doğu-batı hattında İpek Demir Yolu orta koridoru üzerinde yük ve yolcu taşımacılığında bölgesinde lider bir ülke konumuna geldik. Bu altyapıyı artırarak devam edeceğiz. Kısa vadede 12 bin 800 kilometre olan demiryolu ağımızı, 14 bin 550 kilometreye çıkartıyoruz" diye konuştu.

TCDD Genel Müdürü Akbaş ise "Sinyalizasyon çalışmalarımız vardı. Bu yüzden bir süre Büyükderbent Tren İstasyonu'muzda bölgesel trenlerimizin duruşlarına ara vermiştik. Bu sinyal çalışmalarımızı tamamlayarak, bugün Adapazarı-İstanbul arasında sefer yapmakta olan Ada Ekspresi trenlerinin duruşuna başlıyoruz" dedi.

Adapazarı'ndan gelen ilk Ada Ekspresi treni de Büyükderbent Tren İstasyonu´nda durdu. Törene katılan protokol üyeleri, trene binerek İzmit İstasyonu'na kadar yolculuk etti. DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / Kartepe Dinçer AKBİR

2022-03-11 17:17:51



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