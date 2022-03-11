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Kocaeli'deki Büyükderbent Tren İstasyonu yeniden açıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İstasyonumuzun açılmasıyla birlikte aylık ortalama 8 bin yolcumuz bu hattan faydalanacaktır" "Bölgemizin coğrafi konumunun sağladığı avantajla doğu-batı hattında İpek Demir Yolu orta koridoru üzerinde yük ve yolcu taşımacılığında bölgesinde lider ülke konumuna geldik"

İHA

Kocaeli'deki Büyükderbent Tren İstasyonu yeniden açıldı Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: "İstasyonumuzun açılmasıyla birlikte aylık ortalama 8 bin yolcumuz bu hattan faydalanacaktır" "Bölgemizin coğrafi konumunun sağladığı avantajla doğu-batı hattında İpek Demir Yolu orta koridoru üzerinde yük ve yolcu taşımacılığında bölgesinde lider ülke konumuna geldik"

Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan Büyükderbent Tren İstasyonu yeniden hizmete açıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "İstasyonumuzun açılmasıyla birlikte aylık ortalama 8 bin yolcumuz bu hattan faydalanacaktır" dedi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesinde bulunan ve çalışmalar dolayısıyla bir süredir kapalı olan Büyükderbent İstasyonu, düzenlenen törenle yeniden hizmete açıldı. Törene telefon bağlantısıyla katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Bugün Büyükderbent İstasyonunun açılışında fiziken bulunamasam da her daim sizlerleyiz. İstanbul’dan herkese sevgilerimi selamlarımı iletiyorum. Hazırlık aşamasında ve tadilatında emeği geçen herkesi yürekten kutluyorum. Bugünden itibaren İstanbul seferi yapan Adapazarı bölgesel trenimiz, Kocaeli Kartepe ilçesinde bulunan Derbent İstasyonu’nda durarak hizmet verecek. İstasyonumuzun açılmasıyla birlikte aylık ortalama 8 bin yolcumuz bu hattan faydalanacaktır" dedi.

"Bölgesinde lider konuma geldik"
İstasyonun bölge turizmine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Bakan Karaismailoğlu, "Bakanlık olarak ülkemizin demir yolu ağını örmeye devam ediyoruz. Bu çalışmalarımızla demiryollarımızı en çok yatırım yapan ulaşım modu haline getirdik. Bölgemizin coğrafi konumunun sağladığı avantajla doğubatı hattında İpek Demir Yolu orta koridoru üzerinde yük ve yolcu taşımacılığında bölgesinde lider ülke konumuna geldik. Kısa vadede 12 bin 800 kilometre olan demir yolu ağımızı 14 bin 550 kilometreye çıkartıyoruz" diye konuştu.

"TCDD olarak ülke çapında büyük projeler gerçekleştiriyoruz"
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürü Metin Akbaş, "Kartepeli vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. TCDD olarak ülke çapında büyük projeler gerçekleştiriyoruz. Ocak ayı içerisinde KonyaKaraman hattının açılışıyla beraber şebekemizi 13 bin 22 kilometreye çıkarttık. Önümüzdeki projelerinde açılışlarını gerçekleştireceğiz. Büyük Derbent İstasyonu'nun hayırlara vesile olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.
Cumhuriyetin kuruluşuyla yurdun demir ağlarla örüldüğünü ifade eden Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Aslında bu dönemde de 'Ülkemizi hızlı tren ağlarıyla ördük' dememiz lazım. Dolayısıyla hepimizin hayalleri gerçekleşiyor" dedi.

"Darısı teleferiğin başına"
Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da, "Darısı teleferiğin başına. Parası hazır, kasamızda duruyor. İhale prosedürlerini bitirir bitirmez inşaat çalışmaları başlayacak. Bizim sözümüz senettir. Buradan bir kez daha teleferiğin bölgeye hizmet edeceğini hatırlatmak istiyorum. İyi bir buluşma olacak, trenle de buraya ulaşılacak" şeklinde konuştu.

"Yeniden istasyonumuza ve trenimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz"
İstasyonun açılmasıyla çocukluğunu hatırladığını söyleyen Kartepe Belediye Başkanı Mustafa Kocaman ise, "Bir süre faaliyetine ara vermişti. Faaliyete geçmesi biraz uzun sürdü, ama güç olmadı. Bugün yeniden istasyonumuza ve trenimize kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Emeği geçen herkese özellikle büyüklerime, vekillerime ve başkanlarıma çok teşekkür ediyorum. Sabreden değerli hemşerilerimize de teşekkür ediyorum. Bundan sonra açılışını yapacağımız gar ilçemize hizmet etmeye devam edecektir. Çocukken binip seyahat ettiğimiz yolculuğu tekrar yaşamanın mutluluğu içeresindeyim" dedi.
Konuşmaların ardından heyet, Kartepe'den İzmit'e trenle döndü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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