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Karda kayan araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

İHA

Karda kayan araç şarampole yuvarlandı: 4 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde kar yağışı sonrasında kayganlaşan yolda kontrolü kaybeden sürücü otomobiliyle takla attı. Kazada 4 kişi yaralandı
Kaza, Kocaeli'nin Gebze ilçesi Eski İstanbul Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.H. idaresindeki 34 SD 3724 plakalı Volkswagen marka otomobil, kar yağışının ardından kayganlaşan yolda, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle birlikte yoldan çıkarak şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ve otomobilde yolcu olarak bulunan 3 kişi yaralandı. Kazayı görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, otomobil içinde sıkışan yaralıları kurtarabilmek için çalışma başlattı. Ekiplerin çalışmalarının ardından yaralılar otomobilden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılar daha sonra ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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