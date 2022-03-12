Soğuk havada sokak hayvanları aç kalmıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışında sokak hayvanlarını unutmayarak 4 ton kuru mama dağıttı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yoğun kar yağışında tüm ekipleriyle birlikte mesai harcarken bir yandan da sokaktaki hayvanları unutmuyor. Sağlık ve sosyal hizmetler dairesi başkanlığı ekipleri, soğuk havada yemek bulmakta güçlük çeken sokak hayvanları için harekete geçti. Sokak hayvanlarının kış şartlarında aç kalmaması için gayret gösteren büyükşehir, bu konuda büyük hassasiyet gösteren hayvan severler ve derneklerle gönül birliği yapıyor. Kar yağışı haberinin alınmasıyla birlikte büyükşehir tarafından yerel hayvan gönüllüsü kartı olan hayvan severlere 4 ton kuru mama dağıtıldı. Ayrıca büyükşehir ekipleri her gün kent genelindeki 55 ayrı noktada mama dağıtımına devam ediyor.

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