Gölcük’te karla mücadele

Gölcük Belediyesi, kar yağışlarının etkili olduğu bölgelerde yaşanabilecek olumsuz koşullara karşı mücadelesini sürdürüyor.

Gölcük Belediyesi, etkili olan kar yağışında vatandaşların ulaşımlarını ve günlük yaşamlarını olumsuz etkileyebilecek durumları ortadan kaldırmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı öncesinde 48 araç ve 115 personelle tüm hazırlıklarını tamamlayan Gölcük Belediyesi; yağışın ilk anlarından itibaren sahada çalışma başlattı. Kar yağışının etkili olduğu alanlarda; yol açma, kar küreme, tuzlama, üst geçitler ve kaldırımlarda temizlik çalışmalarını sürdüren ekipler, kar mesaisine aralıksız devam ediyor.

Başta ana arterler olmak üzere tüm mahallelerde devam eden çalışmalar ile ilçe genelinde tüm yolların açık kalması sağlanıyor. 7/24 esasıyla çalışmalarını sürdürmek için sahada mücadeleye devam eden ekipler, sürücüleri akşam saatlerinde yaşanabilecek buzlanmaya karşı dikkatli olmaları konusunda bir kez daha uyardı.

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