Çayırova’da karla mücadele çalışmaları

Çayırova Belediyesi karla mücadele ekipleri sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı dolayısıyla, ilçedeki ana yolların açık kalması ve olumsuz koşullardan vatandaşların etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Çayırova’da karla mücadele ekipleri, yurtta bir süre daha etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava muhalefetine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı ile kolları sıvayan ekipler küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Meteorolojinin kar uyarısı ile hazırlıklarını günler öncesinde tamamlayan ekipler, 3 vardiya olarak 7/24 görev yapıyor. Yağış öncesi kaldırımlarda donma riskine karşı solüsyon çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yağışın başlaması ile küreme ve tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.