Çayırova’da karla mücadele çalışmaları

Çayırova Belediyesi karla mücadele ekipleri sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı dolayısıyla, ilçedeki ana yolların açık kalması ve olumsuz koşullardan vatandaşların etkilenmemesi için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çayırova’da karla mücadele ekipleri, yurtta bir süre daha etkisini göstermesi beklenen olumsuz hava muhalefetine karşı çalışmalarını sürdürüyor. Kar yağışı ile kolları sıvayan ekipler küreme, tuzlama ve solüsyon çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Meteorolojinin kar uyarısı ile hazırlıklarını günler öncesinde tamamlayan ekipler, 3 vardiya olarak 7/24 görev yapıyor. Yağış öncesi kaldırımlarda donma riskine karşı solüsyon çalışmaları gerçekleştiren ekipler, yağışın başlaması ile küreme ve tuzlama çalışmalarını da aralıksız sürdürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.