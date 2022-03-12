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9 bin öğrenci sinema salonunda tarihe tanıklık etti 9 bin öğrenci sinema filmleri ile buluştu

İHA

9 bin öğrenci sinema salonunda tarihe tanıklık etti 9 bin öğrenci sinema filmleri ile buluştu

Ortaokul ve lise düzeyindeki toplam 9 bin öğrenci, “AKİF”, “Malazgirt 1071” ve "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" filmleri ile sinemada buluştu. Sinema salonunun tıklım tıklım dolduran çocuklar hem geçmiş tarihini öğrendi hem de güzel vakit geçirdi.
İstiklal Marşının anlamı ve kurtuluş savaşının önemini çocuklara aşılamak amacıyla Dilovası Kaymakamlığı ve Dilovası Belediyesi tarafından etkinlik düzenlendi. İlk olarak çocuklar, İstanbul'un işgalinden İstiklal Marşının kabul edildiği tarihe kadar olan dönemi ve Mehmet Akif Ersoy'un hayatını konu alan "AKİF" filmiyle buluştu. Ardından Trabzon'un Maçka ilçesinde 2017 yılında kahraman Mehmetçiğin teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik'in öyküsünü anlatan "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" adlı filmle buluşan öğrenciler duygu dolu anlar yaşadı. Son olarak “Malazgirt 1071” sinema filmiyle buluşan öğrenciler, hem geçmiş tarihini öğrendi hem de güzel vakit geçirdi.

9 bin öğrenci sinema filmleri ile buluştu
Orta ve lise düzeyindeki toplam 9 bin öğrenciyi sinema filmleri ile buluşturduklarını söyleyen Dilovası Kaymakamı Metin Kubilay, ‘‘Bizim en esaslı meselemiz eğitimdir. Öğrencilerimizi akademik yönden en iyi şekilde yetiştirirken, milli ve manevi değerlerimizi de en iyi şekilde benimsemeleri, tarihini bilen kendine ve geleceğe güvenle bakan nesiller yetiştirmek bizim bir diğer meselemiz olmalıdır. Bu anlayışla TRT’nin ortak yapımı "AKİF", "Kesişme; İyi ki Varsın Eren" ve “Malazgirt 1071” sinema filmleri vizyona girer girmez ilçemizdeki mevcut ortaokul ve liselerimizde eğitim gören tüm öğrencilerimizi bu sinema filmleriyle buluşturduk” dedi.

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