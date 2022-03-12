Kocaeli'de bıçaklı kavga: 1 ölü Bıçaklandığı kavgada hayatını kaybetti

– Kocaeli’nin Karamürsel ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi bıçaklanarak hayatını kaybetti.



Olay, Kocaeli’nin Karamürsel ilçesine bağlı 4 Temmuz Mahallesi Amiral Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cadde üzerinde karşılaşan R.Ş. (32) ve İbrahim Açıkkol (24) arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada R.Ş., İbrahim Açıkkol’u çeşitli yerlerinden bıçaklayarak yaraladı. Kavgayı gören vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi’ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan İbrahim Açıkkol’un kaldırıldığı Karamürsel Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği bilgisine ulaşıldı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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