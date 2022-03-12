// FOTOĞRAF İPTALİ// Caddede karşılaştığı husumetlisince bıçaklanarak öldürüldü

Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Sayın Yazıişleri Müdürlerinin dikkatine,

'Caddede karşılaştığı husumetlisince bıçaklanarak öldürüldü' başlıklı haberimizin fotoğrafı kaynağından iptal edilmiştir. Kullanılmamasını rica ederiz. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Karamürsel KARAMÜRSEL (Kocaeli), (DHA)

2022-03-12 23:22:50



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