Kocaeli'de tramvay ve otobüs seferlerinde aksama yaşanmadı

Kocaeli'de etkili olan yoğun kar yağışına rağmen kent genelinde ulaşımda aksama yaşanmadı.

UlaşımPark acil müdahale ekibi araçların sabah sefere çıkması için gerekli tüm önlemleri aldı. Yoğun kar yağışına rağmen seferlerine ara verilmeyen Akçaray'da aksama yaşanmadı. UlaşımPark kontrol merkezi seferdeki otobüsleri anlık takip edip, herhangi bir aksaklıkta ekip gönderdi. Hat 200 İstanbulKartal, hat 250 Sabiha Gökçen gibi uzun mesafeli hatlarda da yolcular problem yaşamadı. Gebze bölgesinde ve yoğun kar yağışı alan Kandıra’ya yapılan 800 ve 801 seferleri de eksiksiz devam etti.

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