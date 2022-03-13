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Kocaeli'nin kar manzarası mest etti

İHA

Kocaeli'nin kar manzarası mest etti

Kocaeli'de 4 gündür etkisini gösteren kar yağışı kent genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.
Perşembe gününden itibaren etkili olan kar yağışı, Kocaeli'yi adeta beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluşurken; ağaçlar, evlerin çatıları ve araçların üstleri de beyaz örtüyle kaplandı. Kent genelinde mart ayında etkili olan kar yağışı seyrine doyumsuz manzaralar sundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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