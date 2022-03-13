Kocaeli'nin kar manzarası mest etti

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Meteoroloji'den harita ve saatle kar uyarısı! Aybar ne zaman bitecek?

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Kocaeli'de 4 gündür etkisini gösteren kar yağışı kent genelinde kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Perşembe gününden itibaren etkili olan kar yağışı, Kocaeli'yi adeta beyaza bürüdü. Kar yağışı sonrası kentte kartpostallık görüntüler oluşurken; ağaçlar, evlerin çatıları ve araçların üstleri de beyaz örtüyle kaplandı. Kent genelinde mart ayında etkili olan kar yağışı seyrine doyumsuz manzaralar sundu.

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