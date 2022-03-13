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Dünür cinayetinde müebbet hapis istendi

DHA

Dünür cinayetinde müebbet hapis istendi


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA) İZMİT'te kavga sırasında damadının babası Murat Geçer'i (45) öldürdüğü, amcalarI Birsoy (48) ve Erman Geçer'i (39) de yaraladığı iddiasıyla tutuklu yargılanan Yaşar Lekesiz (40) hakkında 'kasten öldürme' ile 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla müebbet ile 2 kez 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ifadesi yer alan Lekesiz "Damadım Murat Geçer, babası Murat Geçer ve amcaları Birsoy Geçer ile Erman Geçer evimin kapısını tekmeyle kırarak içeri girdiler. Girer girmez, 'Kızını öldüreceğiz, seni öldüreceğiz. Oğlunu vuracağız' diye tehdit ettiler" dedi.
Olay, geçen yıl 17 Mayıs'ta Kuruçeşme Fatih Mahallesi 19. Sokak'ta meydana geldi. Murat Geçer (26) ile C.L. (21) dini nikahla evlendi. 9 ay evli kalan C.L., eşinden şiddet gördüğünü iddia ederek babasının evine döndü. Murat Geçer, olay günü C.L. ile görüşmek için kayınbabası Yaşar Lekesiz'in evine gitti, aileyle kavga ettikten sonra ayrıldı. Murat Geçer, bir süre sonra kendisiyle aynı ismi taşıyan babası Murat Geçer ve amcaları Birsoy ve Erman Geçer ile birlikte Yaşar Lekesiz'in evine geldi. İki aile arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Yaşar Lekesiz, damadının babası Murat Geçer ile amcaları Birsoy Geçer ve Erman Geçer'i bıçakla yaraladı. Yakındaki özel bir hastaneye giden 3 kişiden Murat Geçer, hayatını kaybetti. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen Yaşar Lekesiz tutuklandı.
SORUŞTURMA TAMAM, İDDİANAME HAZIR
Olayla ilgili hazırlanan iddianame Kocaeli 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede, damat Murat Geçer'in olay günü öğle saatlerinde C.L.'nin ailesinin evine geldiği, burada yaşanan kavga esnasında C.L. ile kardeşleri İ.L., C.L. ve babaları Yaşar Lekesiz'e yumruk attığı bilgisine yer verildi. Kavganın ardından kendi evine dönen Murat Geçer'in olayı ailesine anlatmasının ardından babası Murat Geçer ve amcaları Birsoy Geçer ile Erman Geçer eşliğinde olay yerine geri döndüğü belirtilen iddianamede, iki ailenin kavgası sırasında Yaşar Lekesiz'in mutfaktan aldığı bıçak ile Murat Geçer'i göğsünden ve sırtından, Birsoy Geçer'i göğsünden ve karın boşluğundan, Erman Geçer'i ise göğsünden ve elinden yaraladığı belirtildi.
'YERE DÜŞTÜĞÜM SIRADA ELİMDEKİ BIÇAKLA YARALANDI'
İddianamede, sanık Yaşar Lekesiz'in ifadesine de yer verildi. Yaşar Lekesiz ifadesinde, "Ailecek evde otururken dışarıdan bana yönelik küfür ve bağrışmalar duydum. Daha sonra bina giriş kapısının tekmelenerek kırıldığını ve evimin camlarının taşlarla kırıldığını gördüm. Damadım Murat Geçer, babası Murat Geçer ve amcaları Birsoy Geçer ile Erman Geçer evimin kapısını tekmeyle kırarak içeri girdiler. Girer girmez, 'Kızını öldüreceğiz, seni öldüreceğiz. Oğlunu vuracağız' diye tehdit ettiler. O sırada mutfaktan bıçak alıp, kapının önüne geldim. Damadım, babası ve amcaları, bana ve kızlarıma sopa ve yumruklar ile vurmaya başladılar. Arbede esnasında yere düştüm. O sırada Birsoy Geçer beni tutarak hareket etmemi engelliyordu. Yere düştüğüm sırada elimdeki bıçak damadımın babası Murat Geçer'i yaraladı. Ancak bıçağın neresine geldiğini bilemiyorum. O sırada kızlarım ve eşim darp ediliyordu" dedi.
'EYLEMİN ÖLDÜRMEYE YÖNELİK OLDUĞU KABUL EDİLMELİ'
Damat Murat Geçer ve amcaları Birsoy Geçer ile Erman Geçer'in ifadelerine de iddianamede yer veren savcı, daha sonra olayla ilgili görüşünü belirtti. Yaşar Lekesiz'in hayatını kaybeden Murat Geçer'e yönelik eyleminin bıçak darbelerinin yeri ve sayısına bakımından hayati tehlike teşkil ettiğini belirten savcı, eylemde kullanılan bıçağın öldürmeye elverişli olduğu ve hedef alınan bölgenin öldürmeye yönelik olduğu bahsinden hareketle eylemin 'kasten öldürmeye' yönelik yapıldığının kabul edilmesi gerektiğine kanaat getirdi. Aynı gerekçelerle Yaşar Lekesiz'in Birsoy Geçer ve Erman Geçer'e yönelik eylemlerinin de her iki kişinin de basit tıbbi müdahale ile giderilemeyecek şekilde yaralanması sebebiyle 'kasten öldürme' maksadıyla gerçekleştirildiğinin kabul edilmesi gerektiğini belirten savcı, Yaşar Lekesiz'in Murat Geçer'e karşı 'kasten öldürme' suçlaması ile müebbet hapis cezası almasını talep etti. Savcı ayrıca sanığın Birsoy Geçer ile Erman Geçer'i de yaraladığını hatırlatarak 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla 2 kez 18 yıldan 30 yıla kadar hapis cezası ile yargılanmasını istedi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-03-13 10:21:27

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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