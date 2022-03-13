Bembeyaz kar yağışı altında, simsiyah TÜPRAŞ dumanı TÜPRAŞ’ın bacasından çıkan dumanlar, körfezin üstünü simsiyah yaptı

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Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş (TÜPRAŞ) Kocaeli tesisinin bacasından gökyüzüne simsiyah duman yükseldi. Bir tarafta bembeyaz kar yağışı yaşanırken, diğer tarafta TÜPRAŞ'ın bacasından körfezin üzerine siyah dumanlar bırakıldı.

TÜPRAŞ’ın Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan tesisinin bacasından çıkan siyah dumanlar herkesi tedirgin etti. Yoğun kar yağışının yaşandığı ve her yerin beyaza büründüğü saatlerde, TÜPRAŞ’ın bacasından siyah dumanlar yükseldi. Kararan gökyüzünü görenler şaşkınlık yaşadı.

Marmara'nın incisi olarak gösterilen Kocaeli körfezinin üzerinde TÜPRAŞ'ın bacasından çıkan simsiyah dumanları görenler o anları sosyal medyalarından paylaştı.

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