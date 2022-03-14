ÇESK Basketbol Takımı 3.Lig'de mücadele edecek

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Çayırova Belediyesi Eğitim Spor Kulübü (ÇESK) Basketbol Takımı, 3.Lige çıkmayı başardı. Kuruluşunun ilk senesinde ligi ilk 3’te bitiren mavi yeşilli ekip, yeni sezonda Çayırova’yı bir üst ligde temsil edecek.

İlk senesinde iyi bir sezon geçiren ÇESK Basketbol Takımı, mutlu sona ulaştı. Türkiye Basketbol Federasyonun daveti ile Kocaeli’deki 2 takım ile beraber 3.Ligde mücadele etme hakkı kazanan ÇESK Basketbol, mart ayının son haftasında başlayacak sezonu iple çekiyor. 34 takımın yer alacağı ligde çetin geçecek mücadelelere kendini şimdiden hazırlayan ÇESK Basketbol ekibi, sezon öncesi hazırlıklarını sürdürüyor. Mavi yeşilli ekip sıkı antrenmanlarla sezona formda giymeyi hedeflerken, bir taraftan da kulüp yönetimi yeni sezonda takım yapılanmasına yoğun mesai harcıyor.

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