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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk kupasını aldı

İHA

Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk kupasını aldı

Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi finalinde İstanbul Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü'nü yenerek şampiyonluk kupasının sahibi oldu.
Çok sayıda şampiyonluk kazanan Gölcük temsilcileri, son olarak Mersin Stadı'nda oynanan İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi finalinde şampiyonluğa ulaştı. İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi final maçında İstanbul Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Spor Kulübü ile karşılaşan Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, rakibini 41 yenerek şampiyon oldu. Gölcük ekibi, elde ettiği şampiyonluk ile Brezilya’da düzenlenecek Dünya Şampiyonası’nda Türkiye’yi temsil etmeye hak kazandı.
Mete Kılıç 3 gol attı
Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyonu (TİESF) tarafından organize edilen İşitme Engelliler Futbol Süper Ligi'nde 20212022 sezonu şampiyonluk maçında Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü; karşılaşmanın 20. dakikasında Mete Kılıç'ın gölüyle 10 öne geçti. İlk yarıyı 10 önde kapatan Gölcük temsilcisi, ikinci yarınının 68 ve 76. dakikalarında Mete Kılıç, 86. dakikada ise Murat Bek'in attığı gollerle skoru 40'a taşıdı. İstanbul Çekmeköy Belediyesi’nin 90.dakikada Zindan Altın’la 90.dakikada bulduğu golle maç 41 sona erdi.
Geçen yıl da şampiyonluk kupasını kaldıran Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü, 41 kazandığı maçın ardından düzenlenen törenle şampiyonluk kupasını aldı. Maçın ardından Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, şampiyon olan takımı görüntülü arayarak tebrik etti. Maçı canlı olarak izleyen Başkan Sezer, "Çekmeköy Belediyesi İşitme Engelliler Futbol Takımını 41 yenen takımımız Türkiye Şampiyonu oldu. Başta futbolcularımız, teknik heyet, dernek başkanlarımız olmak üzere emeği geçen herkesi tebrik ediyor, Brezilya’daki Dünya Şampiyonası’nda da üstün başarılar diliyorum" dedi.

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