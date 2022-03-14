Ayçiçeği üreticilerine gübre desteği verilecek

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, ayçiçeği yetiştiriciliği yapan üreticilere gübre desteği verileceğini açıkladı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, sıvı yağ üretiminin artırılması ve tarımsal üretimin kesintisiz devam etmesi için hayata geçirdiği "Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Destekleme Projesi" kapsamında çiftçilere yağlık ayçiçeği gübresi desteği sağlayacak. Tarımda katma değeri yüksek ürünlerin yetiştirilmesi ve sıvı yağ üretiminin artırılması amacıyla yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği yapan tüm çiftçileri destekleyeceklerini söyleyen Başkan Büyükakın, "Ayçiçeği ekim alanlarının yüzde 73’ünün Trakya ve Marmara bölgesinde bulunuyor. Destekleme projesi ile bölgedeki ayçiçeği tarım alanlarının miktarı ve birim alan veriminin arttırılmasını hedefliyoruz. Bu kapsamda çiftçilerimize bir müjde daha veriyoruz. Yağlık ayçiçeği üretimi yapan üreticilerimize gübre desteği sağlayacağız, hayırlı olsun" dedi.

Yağlık ayçiçeği gübresinden yararlanmak isteyen üreticiler, çiftçi kayıt sistemi (ÇKS) belgesi ya da güncel çiftçi belgeleriyle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Muhtarlık İşleri Dairesi Başkanlığı Tarımsal Hizmetler Şube Müdürlüğü ile Kandıra ve Kartepe ziraat odası başkanlıklarına 18 Mart Cuma gününe kadar müracaat edebilecek.

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