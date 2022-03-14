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Çocukken istismar edildiği iddiasıyla adam öldürmüş Sokak ortasında pompalı tüfekle adam öldüren sanık: "Çocukken Ramazan Çar bana tecavüz etti" "Aşağı yukarı 2 senedir onu öldürme fikri aklıma geliyordu"

İHA

Çocukken istismar edildiği iddiasıyla adam öldürmüş Sokak ortasında pompalı tüfekle adam öldüren sanık: "Çocukken Ramazan Çar bana tecavüz etti" "Aşağı yukarı 2 senedir onu öldürme fikri aklıma geliyordu"

Kocaeli'de tartıştığı Ramazan Çar'ı sokak ortasında pompalı tüfekle öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan sanık hakkında hazırlanan iddianame kabul edildi. İddianamede ifadesi yer alan sanık, maktulün kendisine çocukken cinsel istismar uyguladığını ve bu olaydan sonra psikolojik sorunlar yaşadığını iddia etti.
Olay, 8 Ekim 2021 tarihinde Gölcük Değirmendere Yalı Mahallesi D130 Karayolu yan yolda meydana geldi. İddiaya göre, olay günü aynı evde bulunan K.C. ile Ramazan Çar (47) arasında bilinmeyen bir sebeple tartıştı. İkili arasında çıkan tartışmada K.C., evindeki tüfek ile Çar’a ateş etti. Ayağına isabet eden saçmalar ile yaralanan Çar, kendini dışarıya atarak kaçmaya çalışırken ateş etmeye devam eden K.C. tarafından sokak ortasında başından vurularak yere yığıldı. Ramazan Çar hayatını kaybederken, K.C. ise tutuklandı.

"2 senedir onu öldürme fikri aklıma geliyordu"
Sanık hakkında hazırlanan iddianame, Kocaeli 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi. İddianamede ifadesi yer alan sanık K.C., "Ben seyyar işlerde yevmiye ile çalışmaktayım. Ramazan Çar bizim köylümüz olur. Ben 67 yaşlarındayken köyde hayvan otlatıyordum. Ramazan Çar benim elimi ve kolumu bağlayarak bana tecavüz etti. Ben bu olaydan kimseye bahsetmedim. Bu olaydan sonra psikolojim bozuldu, uyuşturucu bataklığına düştüm. Ramazan Çar hayvanlara bile tecavüz ederdi. Ben bu yaşanılan olaydan hep çok etkilendim ve ona husumet besledim. Ben Gölcük'e 2003 yılında taşındım. Ramazan'ın ne zaman geldiğini bilmiyorum. Gölcük'te karşılaştığımız oluyordu. Ben maktul ile karşılaşmamak için uluslararası gemilerde dahi çalıştım. O yüzden çok burada bulunmuyordum. Biz hiç birbirimiz ile konuşmuyorduk. Ben psikolojik hap kullanıyordum. Aşağı yukarı 2 senedir onu öldürme fikri aklıma geliyordu" dedi.

"Bir anlık hışım ile arka odada bulunan pompalı tüfeği aldım"
Olay günü yaşanılanları da anlatan sanık K.C., ifadesine şöyle devam etti:
"Cuma günleri izinli olduğumda olay yeri olan eve esrar ve içki içmeye gelirdim. O eve benden başka giren olmazdı. Olay günü de eve alkol ve esrar içmeye gittim. Akşam saat 18.00 sıralarında Ramazan benim evime geldi. Bu olaydan önce Ramazan benim evime hiç gelmezdi. Ancak benim kaldığım yeri bilirdi. Saat 18.00 gibi geldi. Ben evde esrar ve içki içmiştim. Ramazan bana, 'Nasıl da senden dedemin, babamın intikamını aldım' diyerek bana gerçekleştirdiği istismar olayını hatırlattı. Ben olayı hatırlayınca bir anlık hışım ile arka odada bulunan pompalı tüfeği aldım. İçerisine üç tane fişek koyarak Ramazan'ın karın ve göğüs bölgesine üçünü de ateşledim. İlk sıktığım kurşun ayağına geldi. Diğerlerini de Ramazan'a hedef gözetmeden sıktım. Sıktıklarımın nereye geldiğini hatırlamıyorum. Ben diğer odada bulunan üç fişeği almaya gittiğimde Ramazan hiçbir şey konuşamadan aşağıya kaçtı. Ben peşinden koştum. Ben aşağıda merdivenin dibinde ona üç el daha ateş ettim. O yere düşmüştü ve kımıldamıyordu. Ben rastgele ateş ettim. Ben aslında onu öldürmek istemiyordum. Ancak olay günü gelince film orada koptu. Ben onu öldürdüm"
İddianamede; sanığın Ramazan Çar'ı yaklaşık 2 yıldır öldürmeyi düşündüğü, olay günü maktulün bulunduğu yere giderek evine götürmeye ikna ettiği ve öldürme eylemini önceden tasarladığı belirtildi. Aynı zamanda sanığın, evde bulunan tüfekle öldürmek amacıyla arka arkaya Ramazan Çar'a ateş ettiği, maktulün evden kaçtığı, sanığın ise tüfekle peşinden gittiği, baş bölgesine nişan alarak birkaç el daha ateş ettiği ve kastan öldürdüğü kaydedildi.
Cumhuriyet savcısı, K.C.'nin 'Tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile yargılanmasını talep etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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