Fabrikada döküm sırasında parlama; 3 işçi hastanelik oldu 

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Erol POLAT/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ´nin Çayırova ilçesinde, fabrikada döküm yapılırken parlama meydana geldi, ellerinde ve vücutlarında yanıklar oluşan 3 işçi, hastanede tedaviye alındı.

Çayırova'da, Akse Mahallesi 538'inci Sokak´ta bulunan fabrikada, öğle saatlerinde döküm yapıldığı sırada parlama meydana geldi. 3 işçinin ellerinde ve vücutlarında yanıklar oluşurken, diğer işçiler müdahale etmeye çalıştı. İhbarla fabrikaya itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İşçiler B.E., İ.Ç. ve A.A., sağlık görevlilerince ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı. İtfaiye ekipleri ise fabrikada inceleme başlattı. DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / Çayırova Erol POLAT

2022-03-14 17:45:49



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