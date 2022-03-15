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Tercümanlık bürosunu yardım toplama merkezine çevirdi

DHA

Tercümanlık bürosunu yardım toplama merkezine çevirdi


Ergün AYAZAlişan KOYUNCU/İZMİT (Kocaeli), (DHA)İZMİT'te tercümanlık yapan Ukraynalı Iryna Sola, işlerine ara verip bürosunu yardım toplama merkezine çevirdi. Şu ana kadar 1 TIR dolusu yardımı savaş mağdurlarına gönderdiklerini belirten Sola, "Savaş başlayınca 23 gün çok ağladık. Daha sonra 'Ağlayınca bir şey olmuyor' diye bu işe giriştik. Çok sayıda insan da yardım etti" dedi.
Kentte tercümanlık yapan Ukraynalı Iryna Sola, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş açmasının ardından arkadaşlarıyla bir araya gelip yardım için harekete geçti. Sola ve arkadaşları, İzmit'teki Ukraynalılar ile organize oldu, yardımlar toplanmaya başlandı. İşlerine ara veren Sola´nın bürosu yardım toplama merkezine döndü. Kent halkı da yardımlarıyla destek oldu. Toplanan yaklaşık 1 TIR dolusu yardım, İstanbul'daki merkeze gönderildi. Yardım toplamaya devam ettiklerini, birçok kişiden maddi ve manevi destek gördüklerini söyleyen Sola, "Burada kızlarla toplanmıştık, birbirimize destek vermek için. 2-3 gün boyunca çok ağladık. Daha sonra birbirimize 'Ağlamakla bir şey olmuyor' diyerek bu işe giriştik. Ben tamamen bütün tercüme işlerini bırakıp bu işe yoğunlaştım. İnsanlar daha sonra yavaş yavaş 12 paket halinde yardımlar yapmaya başladı. İlk hafta biraz az yardım geldi, ikinci hafta inanılmaz derecede çok yardım geldi. Eczaneler, iş insanları, vatandaşlar sağ olsun çok aktif bir şekilde bize yardım etti" dedi.
'HERKESTEN DESTEK BEKLİYORUZ'
Ukrayna'da insanların zor şartlar altında yaşamlarını devam ettirdiğini, bu nedenle her türlü insani yardıma ihtiyaçları olduğunu belirten Iryna Sola, "Geçen hafta bir aracı doldurduk ve Çatalca'daki depoya gönderdik. O TIR da çok hızlı bir şekilde Ukrayna´ya gönderildi. Şu an yardım toplamaya devam ediyoruz ve Ukrayna'yı desteklemek isteyen herkesten yardımları bekliyoruz. Çünkü gerçekten savaş sırasında orada kalan kadınlar, çocuklar bodrumlarda, sığınaklarda çok soğuk yerlerde bekliyorlar. Yiyecekleri az, evleri yıkıldı, bu nedenle Türklerden yardım bekliyoruz" diye konuştu.
'ASLA VURMAZLAR, ASLA YAPMAZLAR DEMİŞTİM'
Saldırıyı hiç beklemediklerini anlatan Iryna Sola, şöyle konuştu:
"Bu savaş herkesin başına gelebilir. Biz hiç beklemiyorduk, hatta savaştan bir gün önce annemle konuştuk, 'Anne asla vurmazlar, asla yapamazlar' demiştim ama maalesef oldu. Korkunç bir şekilde başladı savaş. Bu yüzden duyarlı olmamız lazım. Çok sayıda mülteci geliyor oradan ve hiçbir şeyi yanlarına alamadılar. Bir küçük bavulla geliyorlar. Bu nedenle evde kıyafetiniz varsa, yiyeceğiniz varsa lütfen paylaşalım birbirimize destek verelim."
'TÜRK VATANDAŞLAR BİZE ÇOK YARDIMCI OLUYOR'
Eğitim için 10 yıl önce Türkiye'ye gelen ve daha sonra İzmit'e yerleşen Ukraynalı Diana Dekhkonova, yardım çalışmalarına gönüllü destek verdiklerini belirterek, "Ofise yardımları getirmeye çalışıyoruz. Bazen Türk komşularımız bir şeyler veriyor, bazen Ukraynalı arkadaşlarımız bir şeyler veriyor. Kim ne kadar yardımcı olabiliyorsa burada topluyoruz. Türk vatandaşlar bize çok yardımcı oluyor" dedi.
'ÇOCUKLAR OYUNCAKLARINI VERİYOR'
Başlattıkları yardım kampanyasına 7'den 70'e herkesin destek verdiğini ifade eden Diana Dekhkonova, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Bir arkadaşımın dükkanından birkaç tabak istemiştim daha uygun fiyata versin diye, fakat o kadar duygulandılar ki bir çuval eşyayı ücretsiz olarak verdiler. Çocuklar bile kendi oyuncaklarını gönderiyor. En sevdikleri oyuncakları kalbinden ayırıp kutuya koyuyorlar. 'Oradaki çocukların daha çok oyuncağa ihtiyacı var, daha çok sevgiye ihtiyacı var, sıcaklığa ihtiyacı var' diyerek veriyorlar. Benim ailem de orada yaşıyor şu an. Şu an bulundukları yer sakin ama yarın bir gün orada ne olacağını biz de bilmiyoruz, endişeliyiz ailemiz için." (DHA)DHA-Genel Türkiye-Kocaeli / İzmit Ergün AYAZ-Alişan KOYUNCU
2022-03-15 09:35:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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