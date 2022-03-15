4. sınıf öğrencileri için zeka oyunları yarışması yapılacak

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

4. sınıf öğrencileri için zeka oyunları yarışması yapılacak

İHA

4. sınıf öğrencileri için zeka oyunları yarışması yapılacak

Kocaeli'de eğitim gören resmi ve özel kurumların 4. sınıf öğrencilerinin katılabileceği ödüllü zeka oyunları yarışmasına başvurular başladı.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa yapılacak yarışmaya Kocaeli'de eğitim gören resmi ve özel eğitim kurumlarının 4. sınıf öğrencileri katılabilecek. Ödüllü zeka oyunları yarışmasının; öğrencilerin gelişimine katkıda bulunması, analitik düşünme becerilerini artırması ve öğrencilerin çoklu zeka yeteneklerini geliştirmesi amaçlanıyor. Yarışmaya katılacak 4. sınıf öğrencilerinin sorumlu öğretmenleri, başvurularını "http://aklinla1000yasa.kocaeli.bel.tr" üzerinden gerçekleştirebilecek. Link üzerindeki katılım formunun en geç 28 Mart tarihine kadar doldurulması gerekiyor. Başvuruların, kayıtların ve eğitmenlere verilecek eğitim seminerinin ardından tüm katılımcılar tarafından yarışma hazırlıklarına başlanacak. Mayıs ayı içerisinde okullarda ön eleme heyecanı yaşanacak.
Yarışmada başarı sağlayan öğrencilere gelişimlerini olumlu etkileyecek hediyeler verilecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Başiskele Belediyesi'nde e-belediyecilik uygulamaları
YEREL HABERLER Başiskele Belediyesi'nde e-belediyecilik uygulamaları
Kocaeli'de Ramazan ayı öncesinde market denetimleri sıklaştırıldı
YEREL HABERLER Kocaeli'de Ramazan ayı öncesinde market denetimleri ...
Kocaeli'de 3 katlı binada yangın çıktı, bir kişi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Kocaeli'de 3 katlı binada yangın çıktı, bir kişi ...
Kolej önünde unutulan çanta paniğe sebep oldu Kocaeli'de şüpheli çanta fünyeyle patlatıldı
YEREL HABERLER Kolej önünde unutulan çanta paniğe sebep ...
Tercümanlık bürosunu yardım toplama merkezine çevirdi
YEREL HABERLER Tercümanlık bürosunu yardım toplama merkezine çevirdi
Fabrikada döküm sırasında parlama; 3 işçi hastanelik oldu 
YEREL HABERLER Fabrikada döküm sırasında parlama; 3 işçi hastanelik ...
Metruk bina alevlere teslim oldu
YEREL HABERLER Metruk bina alevlere teslim oldu
Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı
YEREL HABERLER Fabrikada döküm makinesi patladı: 3 yaralı
Cilt bakımında yeni teknoloji
YEREL HABERLER Cilt bakımında yeni teknoloji
Bu balıklar, yarından itibaren avlanamayacak KAMADER Başkanı Engin Uztürk: “Yasaklara uyulması konusunun sıkı takipçisi olacağız”
YEREL HABERLER Bu balıklar, yarından itibaren avlanamayacak KAMADER ...
Yuvacık Barajındaki su seviyesi yüzde 92’ye yükseldi
YEREL HABERLER Yuvacık Barajındaki su seviyesi yüzde 92’ye yükseldi
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yemek tırı Ukrayna sınırında
YEREL HABERLER Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yemek tırı Ukrayna ...
Roman derneklerinin temsilcileri toplantıda bir araya geldi
YEREL HABERLER Roman derneklerinin temsilcileri toplantıda bir araya ...
Çocukken istismar edildiği iddiasıyla adam öldürmüş Sokak ortasında pompalı tüfekle adam öldüren sanık: "Çocukken Ramazan Çar bana tecavüz etti" "Aşağı yukarı 2 senedir onu öldürme fikri aklıma geliyordu"
YEREL HABERLER Çocukken istismar edildiği iddiasıyla adam ...
Başkan Büyükakın: "Özel çocuklarımıza ayrı bir önem veriyoruz"
YEREL HABERLER Başkan Büyükakın: "Özel çocuklarımıza ayrı bir önem ...
Duran tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü için seferber oldular Trafik ışıklarında duran tıra arkadan çarptı, ilk müdahale araç içinde yapıldı
YEREL HABERLER Duran tıra arkadan çarpan aracın sürücüsü için ...
450 yıllık camide, 500 yıllık gelenek Erzurum'un 500 yıllık geleneği Kocaeli'nde yeniden hayat buldu
YEREL HABERLER 450 yıllık camide, 500 yıllık gelenek Erzurum'un 500 ...
Ayçiçeği üreticilerine gübre desteği verilecek
YEREL HABERLER Ayçiçeği üreticilerine gübre desteği verilecek
Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk kupasını aldı
YEREL HABERLER Gölcük İşitme Engelliler Spor Kulübü şampiyonluk ...
ÇESK Basketbol Takımı 3.Lig'de mücadele edecek
YEREL HABERLER ÇESK Basketbol Takımı 3.Lig'de mücadele edecek
Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan sanıktan ilginç savunma "Ben satıcı değil, kullanıcıyım" dedi, uyuşturucu satıcılarının ev adreslerine kadar söyledi
YEREL HABERLER Uyuşturucu ticareti yaptığı gerekçesiyle yargılanan ...
Şehrin ışıkları kar ile birleşti, ortaya bu manzaralar çıktı Kocaeli'nin kış güzelliği mest etti
YEREL HABERLER Şehrin ışıkları kar ile birleşti, ortaya bu ...
Çocukken cinsel istismarına uğradığı için öldürdüğünü iddia etti, ağırlaştırılmış müebbet istendi  
YEREL HABERLER Çocukken cinsel istismarına uğradığı için öldürdüğünü ...
Cinayetle biten kavganın şüphelisi adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Cinayetle biten kavganın şüphelisi adliyeye sevk ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.