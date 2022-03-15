Başkan Bıyık: "Sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz"

Sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını kutlayan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Bizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveri ile canla başla çalışarak kahramanlık örneği gösteren sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla sağlık kuruluşlarını ziyaret etti. Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Mustafa Güneş, Darıca İlçe Sağlık Müdürü Ulaş Doğan ve Farabi Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Eray Ünaldı’yı ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, çiçek takdim ederek tıp bayramlarını kutladı.

Özellikle pandemi sürecinde sağlık personelinin önemini bir kez daha gördüklerini ifade eden Muzaffer Bıyık, "Bizlerin ve sevdiklerimizin sağlığı için gece gündüz demeden büyük bir özveri ile canla başla çalışarak kahramanlık örneği gösteren sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz. Haklarını hiçbir zaman ödeyemeyiz. Darıca Belediyesi olarak her zaman sağlık çalışanlarımızın yanınızdayız. Sağlık insan hayatının olmazsa olmazıdır. Tüm sağlıkçılarımızı yürekten kutluyor, görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

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