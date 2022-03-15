Arkadaş cinayeti sanığına 21 yıl hapis 



Dinçer AKBİR/ KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde, husumetlisini korkutmak için tabancayla rastgele ateş ederken, arkadaşı Ramazan Ece'yi (52) başından vurarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan Gençosman Yıldız, 21 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl 17 Mart'ta, Körfez'e bağlı Atalar Mahallesi Işılay Sokak'taki oto yıkamacıda meydana geldi. Dükkana tabancayla gelen Gençosman Yıldız, iddiaya göre, husumetli olduğu H.H.S.'yi korkutmak için 2 kez rastgele ateş etti. Bu sırada Yıldız'ın tabancasından çıkan mermilerden biri, arkadaşı Ramazan Ece'nin başına isabet etti. Dükkandakilerin ihbarıyla gelen sağlık ekibinin Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdüğü Ramazan Ece, tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan Gençosman Yıldız ise bir süre sonra silahıyla polise giderek, teslim oldu. Adliyeye sevk edilen Yıldız, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki davanın karar duruşması bugün görüldü. Karar öncesi son sözü sorulan sanık Yıldız, Ramazan Ece'nin ailesine, avukatı aracılığıyla maddi yardımda bulunduğunu belirterek, tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, sanık Gençosman Yıldız'ın `olası kastla öldürme´ suçundan 21 yıl hapse çarptırılmasına karar verdi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR

2022-03-15 16:54:06



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