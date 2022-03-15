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Eşini 12 bıçak darbesi ile yaralayan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı Annesi duruşmada babasını aldattığını itiraf etti, çiftin çocukları "babam bunu hak etmiştir" dedi

İHA

Eşini 12 bıçak darbesi ile yaralayan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı Annesi duruşmada babasını aldattığını itiraf etti, çiftin çocukları "babam bunu hak etmiştir" dedi

Kocaeli’de boşanma aşamasındaki eşini çalıştığı iş yerinde 12 bıçak darbesi ile yaralayan sanığın duruşması bugün görüldü. Eşinin kendisini aldattığını söyleyen sanık, bu durumu çocuklarına ispatlamak istediğini ancak çocuklarının kendisine inanmadığını, eşini öldürme kastı olmadığını söyledi. Duruşmada bıçaklanan eş, aldatma konusunu itiraf ederken çiftin çocukları ise annesinin babasını aldattığına şahit olmadığını ancak böyle bir şey olmuşsa da babasının bunu hak ettiğini dile getirdi.

Olay, 17 Ekim 2021 tarihinde İzmit Seka Park’ta bulunan bir kafede meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Suat Ç. (58) boşanma aşamasındaki eşi Aynur Ç. (50) ile konuşmak için iş yerine gitti. İkili arasında çıkan tartışmada Suat Ç., ekmek bıçağı ile eşinin üstüne saldırdı. Aynur Ç., kendisine saldıran Suat Ç.'nin bıçak darbeleriyle yere yığıldı. Acı içinde bağıran Aynur Ç.’nin sesini duyan işletme çalışanları, saldırganı yakalayarak etkisiz hale getirdi. İş yeri çalışanlarının ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan ağır yaralı kadın, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırgan koca ise polis ekiplerince gözaltına alınarak çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

“Kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan Suat Ç. hakkında görülen duruşma Kocaeli 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görülmeye başlandı. Duruşmaya tutuklu sanık Suat Ç., avukatı Aynur Ç. ve çiftin oğlu Uğur Ç. (33) katıldı. Savunması alınan tutuklu sanık Suat Ç., “20192020 arasında eşim Aynur Ç. ile Uğur D. arasında çok sayıda telefon görüşmesi olduğunu uygulama üzerinden sorgulayarak öğrendim. Yüzlerce görüşmeleri, günün her saatinde konuşmaları vardı. Eşim telefonundan birisine; ‘Neredesin, ne yapıyorsun, seni özledim gelmiyorsun’ şeklinde mesaj gönderdiğini gördüm. Uğur D. isimli şahıs ise ‘geleceğim karıcığım’ şeklinde cevap vermişti. Eşime yazışmaları sorduğumda 'Bildiğin gibi değil, bu şahıs beni, tehdit ediyor’ dedi. Ben eşime inanmak istedim, zamana bıraktım, bir yandan da bu konuyu araştırmaya devam ediyordum. Daha sonra bu olayları oğlum Uğur’a anlattım ancak oğlum bana ‘anneme iftira atıyorsun’ dedi. Benim boşanma aşamasına girmememin sebebi bir delil bulup bunu çocuklarıma ispatlamaktı. Eşimin kuaför arkadaşını arayarak ‘Eşimle evli olduğumuz süre zarfında kaç defa sizde kaldı’ dedim. Eşimin arkadaşı bana eşimin kendisinde sadece 12 defa kaldığını söyledi. Ancak eşim, ‘kuaför arkadaşımın evine kalmaya gideceğim’ diyerek birçok kez evden ayrılmıştı. O an anladım ki eşim Uğur D.’nin evine gidiyordu” ifadelerini kullandı.

“En son eşimle göz göze geldiğim zaman bıçaklamayı kestim”
Bu olayı öğrenmek amacıyla eşinin iş yerine gittiğini söyleyen Suat Ç., “Daha önce oğlum bana saldırdığı için üzerimde bıçak taşıyordum. Uzaklaştırma kararım vardı, ancak 35 senelik evli olduğumuz için bir problem olmaz diye düşündüm. Dışarıda kaldığım için de eşimden anahtarı alıp eşyalarımı evden alacaktım. Eşimin yanına gittiğinde eşim bana 'Sen ne yüzle buraya geliyorsun' diyerek bana tükürüyormuş gibi yaptı. Ben de eline ve ayağına birkaç tane bıçakla vurayım dedim. Oradaki şahıslar araya girdiler, tencere ve tavayla bana vurdular. Sonrasını hatırlamıyorum. En son eşimle göz göze geldiğim zaman bıçaklamayı kestim. Eşimi öldürmek isteseydim öldürücü yerlerine vururdum” diye konuştu.

“Eşim 2 yıldır Uğur D. ile olan konuyu gündeme getirerek beni oğluma öldürtmek istiyordu”
Sanıktan şikayetçi olan Aynur Ç., “Suat bugüne kadar bana ne kocalık yapmıştır, ne de çocuklarıma babalık yapmıştır. Uğur D. benim iş görüşmesinde tanıştığım bir arkadaşımdır, kendisi ile duygusal bir birliktelik yaşadık. Kendisi ile telefonla da görüşmüşlüğümüz vardır, evinde görüşmüşlüğümüz de vardır. Eşimin mesajlarımı yakaladığı ve tehdit yalanını söylediğim doğrudur. Böyle söylemeseydim Suat bana zarar verecekti. Olay günü aramızda bir tartışma olmadan içeriye girerek beni bıçakladı. 2 yıldır Uğur D. ile olan konuyu gündeme getirerek beni oğluma öldürtmek istiyordu” şeklinde konuştu.

"Annem yapmışsa da bu adam hak etmiştir”
Çiftin çocukları Uğur Ç.'de babasından şikayetçi olarak “Ben 33 yaşındayım sanığa baba bile demek istemiyorum. Yıllardır bu adamdan dayağımız eksik olmadı, karnımız hep açtı, hep işsizdi. Annemin babamı aldattığı noktasında ben bir şeye şahit değilim, ancak annem yapmışsa da bu adam hak etmiştir. Bizim sanıktan çekmediğimiz çile kalmamıştır” ifadelerini kullandı.
Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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