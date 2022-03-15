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Boşanma aşamasındaki eşini 12 yerinden bıçaklayan sanık: Öldürmek isteseydim, öldürücü yerlerine vururdum

DHA

Boşanma aşamasındaki eşini 12 yerinden bıçaklayan sanık: Öldürmek isteseydim, öldürücü yerlerine vururdum


Dinçer AKBİR/İZMİT (Kocaeli), (DHA)KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde, boşanma aşamasındaki eşi Aynur Çetin'i (52) 12 yerinden bıçaklayarak yaralayan ve tutuklu yargılanan Suat Çetin (58) duruşmada, eşinin kendisini aldattığını belirterek, "Eline ve ayağına bıçakla vurdum. Öldürmek isteseydim, öldürücü yerlerine vururdum" dedi.
Olay, geçen yıl 17 Ekim'de, Sekapark içindeki bir kafede meydana geldi. Kafede mutfakta çalışan Aynur Çetin'in boşanma aşamasında olduğu Suat Çetin, iş yerine gelip, mutfak kısmına geçti. Burada çift arasında çıkan tartışmanın büyümesiyle Suat Çetin, yanında taşıdığı ekmek bıçağıyla Aynur Çetin'i defalarca bıçakladı. Diğer çalışanlarının araya girmesiyle Çetin, etkisiz hale getirildi. Polise teslim edilen Suat Çetin, işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı. Hastaneye kaldırılan Aynur Çetin ise tedavisinin ardından taburcu edildi.
'YÜZLERCE GÖRÜŞMELERİ VARDI'
Suat Çetin hakkında, `Eşi kasten öldürmeye teşebbüs´ suçlaması ile Kocaeli 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın ilk duruşması bugün görüldü. Duruşma salonunda tutuklu sanık Suat Çetin ve Aynur Çetin hazır bulundu. Suat Çetin mahkemedeki savunmasında, "2019 yılı Eylül ayı ile 2020 yılı Şubat ayı arasında eşim Aynur Çetin ile U.D. arasında çok sayıda telefon görüşmesi olduğunu ben kendim uygulama üzerinden sorguladım. Yüzlerce görüşmeleri vardı. Günün her saati konuşmaları vardı. 2020 yılı Şubat ayında U.D. isimli şahıs benim evime geldi. Oğlum U. ile birlikte kapıyı açtık. U.D., eşimin alacağı olduğunu ve para getirdiğini söyledi. Ben içeriden eşimi çağırdım. Eşim kapıya gelince U.D. bocaladı, 'Ben yanlış kapıya gelmişim' dedi. Ben eşime, 'Tanıyor musun?' diye sordum. Eşim kapıya gelen şahsı tanımadığını söyledi. Bu olaydan sonra bizim evimizde sorunlar başladı. Bu olaydan 4-5 gün sonra eşimin telefonunda 'Ne yapıyorsun, neredesin, seni özledim, gelmiyor musun?' şeklinde birisine mesaj gönderdiğini gördüm. Mesaj gönderdiği şahsın fotoğrafına baktığımda kapıya gelen şahıs olduğunu anladım. U.D eşime hitaben, 'Geleceğim karıcığım' şeklinde ifadelerde bulunuyordu. Sonraki yazışmalarında eşim U.D., 'Sen beni mahvettin. Çocuklarım fark etti' gibi şeyler yazmıştı. U.D.´nin de 'Bir daha beni arama kokona' şeklinde cevap verdiğini görmüştüm. Eşime yazışmaları sorduğumda, 'Bu yazışmalar bildiğin gibi değil. Bu şahıs beni tehdit ediyor' dedi" diye konuştu.
Olay öncesinde eşiyle yaşadıkları bir tartışma sonrasında hakkında uzaklaştırma kararı çıkarıldığını belirten Suat Çetin, olaydan 1213 gün kadar önce çalıştığı yere gelen oğlu U. ile tartıştıklarını ve oğlunun kendisine bıçakla saldırdığını söyledi.
'ÖLDÜRMEK İSTESEYDİM, ÖLDÜRÜCÜ YERLERİNE VURURDUM'
Olay gününü anlatan Suat Çetin, şöyle ifade verdi:
"Olay tarihinde ben oğlum U.'nun bana yönelik eylemleri nedeniyle dışarıda kalıp, camilerde yattığım için, kendimi korumak amaçlı bıçak bulunduruyordum. Olay günü eşimle aramızdaki konuyu konuşmak için iş yerine gittim. Uzaklaştırma kararım vardı, ancak 35 yıldır evliydik. 'Problem olmaz' diye düşündüm. Eşimin yanına gittiğimde, 'Sen ne yüzle buraya gelirsin?' dedi. Bana tükürüyormuş gibi yaptı. Kendisi tezgahta oturuyordu. Yanına gidip birkaç tane eline ve ayağına bıçakla vurdum. Oradaki şahıslar araya girdiler. Tencere, oklavalarla bana vurdular. Sonrasını hatırlamıyorum. Ben en son eşimi yerde gördüğümü hatırlıyorum. Eşimle göz göze geldik ve ben durdum. Eşimi öldürmek isteseydim, öldürücü yerlerine vururdum."
'İÇERİYE GİRDİ VE BENİ BIÇAKLADI'
Aynur Çetin ise ifadesinde, "Sanık bana bugüne kadar ne kocalık yapmıştır ne de çocuklarına babalık yapmıştır. U.D. benim iş görüşmesinde tanıştığım bir şahıstır. Kendisi ile duygusal anlamda 2018 yılı Temmuz ayından 2020 yılının Ocak ayına kadar birliktelik yaşadık. Kendisiyle görüşüyorduk. Telefonla ve U.D.'nin evinde buluşarak görüşmüşlüğümüz vardır. Suat'ın anlattığı görüşme kayıtlarımı yakaladığı hususu doğrudur. Eşim yakaladıktan sonra ben U.D. isimli şahsın beni tehdit ettiğini Suat'a söylediğim de doğrudur. Böyle söylemeseydim Suat bana zarar verecekti. Eşimle bu olayların yaşanmasının akabinde evde bu olaydan kaynaklı tartışmalar yaşıyorduk. U.D. ile olan konu gündeme geliyordu. Tartışıyorduk, ancak eşim U.D.'nin beni tehdit ettiğini, bu sebeple U.D. ile görüştüğümü biliyordu. Ancak anladığım kadarıyla birçok şeyi öğrenmiş. Telefon kayıtlarıma kadar öğrenmiş. Olay tarihi öncesinde aramızda bir tartışma yaşandığı için uzaklaştırma kararı aldırmıştım. Olay tarihinde bulunduğum iş yerine geldi. Aramızda hiçbir tartışma olmadı. Direkt içeriye girdi ve beni bıçakladı. Ben 34 senedir sanıktan şiddet görmekteyim. 'Boşanalım' dedim, kabul etmedi. Kötüysem beni bıraksaydı. Oğlum U.'nun psikolojisini kendisi bozmuştur" dedi.
'BABA DEMEK İSTEMİYORUM'
Çiftin oğlu U. da "Ben 33 yaşındayım. Sanığa baba bile demek istemiyorum. Yıllardır bu adamdan dayağımız eksik olmadı. Karnımız hep açtı, hep işsizdi. Beni teyzem okuttu. Annemin babamı aldattığı noktasında ben bir şeye şahit değilim. Ancak yapmışsa da bu adam hak etmiştir. Yüzüne söylüyorum. Bizim sanıktan çekmediğimiz çile kalmamıştır. Sanık annemin kendisini aldattığını söylüyordu, mesajlardan bahsediyordu. Ben de kendisine, 'Senin yerinde olsam ben öldürürdüm' demiştim. Ancak devamında da 'Senin bize yaptıkların karşısında annemin bunu yapması normal' demiştim. Hak ettiğini söylemiştim. Zira ne anneme kocalık ne de bize babalık yapmıştır" diye konuştu.
Mahkeme heyeti, adli tıp kurumu tarafından Aynur Çetin'in sağlık durumunun kesinleşmesi için olayın üzerinden 18 ay geçmesi gerektiği yönündeki raporu okudu. Mahkeme, belirtilen sürenin geçmesi amacıyla Suat Çetin'in tutukluluk halinin devamına karar vererek duruşmayı 28 Haziran tarihine erteledi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Dinçer AKBİR
2022-03-15 18:43:43

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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