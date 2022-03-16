Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

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KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü´nün FETÖ/PDY´ye yönelik 4 ilde gerçekleştirdiği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY içinde faaliyet yürüttükleri belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli Antalya, Konya ve İstanbul´daki operasyonda; 1 doktor, 4'ü eski 5 askeri personel ve 1 özel sektör çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK

2022-03-16 09:51:34



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