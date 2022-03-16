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Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı

DHA

Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı


KOCAELİ, (DHA)KOCAELİ Emniyet Müdürlüğü´nün FETÖ/PDY´ye yönelik 4 ilde gerçekleştirdiği operasyonda, 7 kişi gözaltına alındı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY içinde faaliyet yürüttükleri belirlenenlere yönelik operasyon düzenledi. Kocaeli merkezli Antalya, Konya ve İstanbul´daki operasyonda; 1 doktor, 4'ü eski 5 askeri personel ve 1 özel sektör çalışanı gözaltına alındı. Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda ise dijital materyaller ele geçirildi. Soruşturma devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Kocaeli / İzmit Mesut ÇATAK
2022-03-16 09:51:34

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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