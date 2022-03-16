Silah kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 44 gözaltı Çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılarına yönelik 5 ilde operasyon düzenledi. 44 kişi gözaltına alınırken çok sayıda ruhsatsız tabanca ve tabanca yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü ekipleri, silah kaçakçılığının önlenmesine yönelik Kocaeli, İstanbul, Yalova, Rize ve Sakarya'da farklı adreslere operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında 44 kişi gözaltına alındı. Tespit edilen 5 silah üretim atölyesi, 1 depo ve şahısların bulundukları yerlerde aramalar gerçekleştirildi. Yapılan aramalarda 24 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 246 adet tabanca mermisi, bin 74 adet tabanca üst kapağı, bin 86 adet tabanca namlusu, 572 adet tabanca alt gövdesi, 245 adet namlu şapkası, 94 adet kabze, 23 adet şarjör, 226 adet horoz, 255 adet icra yayı, 100 adet tetik, 94 adet mekanizma, 94 adet namlu yatağı, 1 adet CNC makinası, 1 adet freze tezgahı, 6 adet tepe matkap, 1 adet metal ve plastik üzerine yazabilen yazıcı ve muhtelif miktarda diğer tabanca parçaları ele geçirildi.

Konuyla ilgili yakalanan 20 şahıs ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 24 şüpheli şahsın ise işlemlerinin ardından Kocaeli Adliyesi’ne mevcutlu olarak sevk edileceği öğrenildi.

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