Temizlik işçisinden örnek davranış Parkta temizlik yaparken bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde temizlik işçisi Fikret Akbaş, parkta çevre temizliği yaparken içinde altın ve yüklü miktarda para olan cüzdan buldu. Örnek bir davranış sergileyen Akbaş, cüzdanı sahibine ulaştırması için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teslim etti. Başkan Muzaffer Bıyık da emaneti sahibine ulaştırdı.

Darıca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan Fikret Akbaş, Emek Mahallesi Botanik Park’ta çalıştığı sırada yerde poşet içerisinde cüzdan buldu. Cüzdanın içinde altın ve yüklü miktarda para olduğunu gören Fikret Akbaş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı ziyaret ederek sahibine ulaştırması için cüzdanı teslim etti. Akbaş'a örnek davranışından dolayı teşekkür eden Muzaffer Bıyık ise cüzdanı teslim aldıktan sonra sahibinin bulunması talimatını verdi. Zabıta ekipleri cüzdanda kart bilgileri bulunan ve aynı zamanda öğrenci olan Mehmet Tolga Yenigün’e ulaşarak belediyeye davet etti. Belediye işçisi Fikret Akbaş’ı da davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, emaneti sahibine teslim etti.

Akbaş'a teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Kurum olarak duyarlılığına, hassasiyetine çok teşekkür ediyorum. Allah senin gibi duyarlı kardeşlerimizin sayısını arttırsın. Bu örnek ve vakur duruşundan dolayı da özellikle teşekkür ediyorum" dedi. Muzaffer Bıyık, belediye işçisine örnek davranışından dolayı hediye de takdim etti.

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