Temizlik işçisinden örnek davranış Parkta temizlik yaparken bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Temizlik işçisinden örnek davranış Parkta temizlik yaparken bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

İHA

Temizlik işçisinden örnek davranış Parkta temizlik yaparken bulduğu içi para dolu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde temizlik işçisi Fikret Akbaş, parkta çevre temizliği yaparken içinde altın ve yüklü miktarda para olan cüzdan buldu. Örnek bir davranış sergileyen Akbaş, cüzdanı sahibine ulaştırması için Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık’a teslim etti. Başkan Muzaffer Bıyık da emaneti sahibine ulaştırdı.
Darıca Belediyesi Park Bahçeler Müdürlüğü’nde çalışan Fikret Akbaş, Emek Mahallesi Botanik Park’ta çalıştığı sırada yerde poşet içerisinde cüzdan buldu. Cüzdanın içinde altın ve yüklü miktarda para olduğunu gören Fikret Akbaş, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık'ı ziyaret ederek sahibine ulaştırması için cüzdanı teslim etti. Akbaş'a örnek davranışından dolayı teşekkür eden Muzaffer Bıyık ise cüzdanı teslim aldıktan sonra sahibinin bulunması talimatını verdi. Zabıta ekipleri cüzdanda kart bilgileri bulunan ve aynı zamanda öğrenci olan Mehmet Tolga Yenigün’e ulaşarak belediyeye davet etti. Belediye işçisi Fikret Akbaş’ı da davet eden Başkan Muzaffer Bıyık, emaneti sahibine teslim etti.
Akbaş'a teşekkür eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Kurum olarak duyarlılığına, hassasiyetine çok teşekkür ediyorum. Allah senin gibi duyarlı kardeşlerimizin sayısını arttırsın. Bu örnek ve vakur duruşundan dolayı da özellikle teşekkür ediyorum" dedi. Muzaffer Bıyık, belediye işçisine örnek davranışından dolayı hediye de takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Balkondan düşen üniversiteli Sedefnur, memleketine götürüldü
YEREL HABERLER Balkondan düşen üniversiteli Sedefnur, memleketine ...
Gölcüklü milli güreşçi, Başkan Sezer'i ziyaret etti
YEREL HABERLER Gölcüklü milli güreşçi, Başkan Sezer'i ziyaret etti
Soba külü yangın çıkardı Yangını söndürmek isterken dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Soba külü yangın çıkardı Yangını söndürmek isterken ...
Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla bir araya geldi
YEREL HABERLER Başkan Büyükgöz, vatandaşlarla bir araya geldi
5 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 44 gözaltı
YEREL HABERLER 5 ilde silah kaçakçılığı operasyonu: 44 gözaltı
Başkan Aygün, başarılı öğrencileri tebrik etti
YEREL HABERLER Başkan Aygün, başarılı öğrencileri tebrik etti
Kar yağışı sebebiyle bozulan yollar tamir ediliyor
YEREL HABERLER Kar yağışı sebebiyle bozulan yollar tamir ediliyor
Silah kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 44 gözaltı Çok sayıda silah ve silah yapımında kullanılan malzeme ele geçirildi
YEREL HABERLER Silah kaçakçılarına 5 ilde operasyon: 44 gözaltı Çok ...
Direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü zamanla yarışarak kurtardılar Savrulan otomobil direğe çarptı, sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
YEREL HABERLER Direğe çarpan otomobilde sıkışan sürücüyü zamanla ...
Kağıtspor Ordu'dan 11 madalyayla döndü
YEREL HABERLER Kağıtspor Ordu'dan 11 madalyayla döndü
Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 şüpheli ...
"Korkma" oyunu Körfez’de sahnelendi
YEREL HABERLER "Korkma" oyunu Körfez’de sahnelendi
Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Kocaeli merkezli 4 ilde FETÖ operasyonu: 7 gözaltı
Dino transferinin detayları ortaya çıktı Kocaelispor, Dino transferinden 250 bin Euro kasasına koyacak 300 bin Euro’ya oynadığı Kocaelispor’dan ayrılan Dino, yeni kulübünde 950 bin Euro kazanacak
YEREL HABERLER Dino transferinin detayları ortaya çıktı Kocaelispor, ...
Hammadde yüklü tır yol ayrımında devrildi TEM bağlantı yolu uzun süre trafiğe kapatıldı
YEREL HABERLER Hammadde yüklü tır yol ayrımında devrildi TEM ...
Dino’dan Kocaelispor’a veda
YEREL HABERLER Dino’dan Kocaelispor’a veda
Boşanma aşamasındaki eşini 12 yerinden bıçaklayan sanık: Öldürmek isteseydim, öldürücü yerlerine vururdum
YEREL HABERLER Boşanma aşamasındaki eşini 12 yerinden bıçaklayan ...
Eşini 12 bıçak darbesi ile yaralayan sanık ilk kez hakim karşısına çıktı Annesi duruşmada babasını aldattığını itiraf etti, çiftin çocukları "babam bunu hak etmiştir" dedi
YEREL HABERLER Eşini 12 bıçak darbesi ile yaralayan sanık ilk kez ...
15 Temmuz şehitleri için 251 hatim indirildi
YEREL HABERLER 15 Temmuz şehitleri için 251 hatim indirildi
Arkadaş cinayeti sanığına 21 yıl hapis 
YEREL HABERLER Arkadaş cinayeti sanığına 21 yıl hapis 
Yakın arkadaşının ölümüne sebep olan sanığa 21 yıl hapis
YEREL HABERLER Yakın arkadaşının ölümüne sebep olan sanığa 21 yıl ...
Bu proje ile kadınlar 'kale' gibi güçlü duracak
YEREL HABERLER Bu proje ile kadınlar 'kale' gibi güçlü duracak
Kocaeli'de silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu
YEREL HABERLER Kocaeli'de silahla başından vurulmuş erkek cesedi ...
Başkan Bıyık: "Sağlık çalışanlarımıza çok şey borçluyuz"
YEREL HABERLER Başkan Bıyık: "Sağlık çalışanlarımıza çok şey ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.