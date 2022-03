Bu strateji ile Kocaeli'nin turizm kenti olması hedefleniyor Türkiye'nin en kapsamlı master planı masaya yatırıldı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'nin en kapsamlı master planı olduğu açıklanan Turizm Master Planı ve Markalaşma stratejisinin tanıtımı yapıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, master planı kapsamında Turizm ve Fuarcılık Şirketi kurulduğunu ve tüm amaçlarının Kocaeli'yi turizm destinasyonu yapmak olduğunu söyledi.

Turizm Master Planı ve Markalaşma stratejisinin tanıtımı, Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Tanıtım programı kapsamında yöresel lezzetler atölyesi de kuruldu. Atölyede yer alan ünlü şefler Naif Bagi ve Tahsin Küçük, vatandaşlarla bir araya geldi. Lansman sonunda Kocaeli Valisi Seddar Yavuz ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da kendi hazırladıkları pişmaniyeyi katılımcılara ikram etti. Sloganı "Gözlerinize inanacaksınız" olan projenin, Kocaeli'ye yeni bir turizm kimliği kazandırması hedefleniyor.



"Şehre ihanet eden insanların olduğunu görüyorum"

Tanıtım toplantısında konuşan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, "Markalaşmanın ne kadar kıymetli olduğunu hepimiz biliyoruz. Markalaşmadan, logolarla bunu sunmadan, sahiplenmeden başarılı olunmaz. Öncelikle kendi malını beğenmeyen kimsenin başkası tarafından saygı duyulması beklenemez. Nereden geldiğimize değil nerede yaşadığımıza bakmalıyız. Bizlere 'Nerelisin?' denildiğinde 'Kocaeliliyim' demeliyiz. Kocaeli ile ilgili bütün görüş ve düşüncelerimizi olumlamalıyız. Biz burada yaşıyoruz, burada zenginleşiyoruz, burada kazanıyoruz. Sürekli olumsuz algı oluşturan, şehrin sürekli battığını, her gün bu şehirde kötülüklerin olduğunu ifade eden şehre ihanet eden insanların olduğunu görüyorum. Ama şehrin huzurunu bozan, algısını bozan insanlara 'Dur' demenin zamanı geldiğini düşünüyorum. Burada hazırlanan görsellerin bu şehirde yaşayan, bu şehirden beslenen herkesin etkili biçimde kullanabileceği bir fırtına olması gerektiğini düşünüyorum. Kocaeli için kimse 'gittim geldim ama beğenmedim' demez çünkü Kocaeli’nin bir sürü yeri var. Bu konuda kendimize güveniyoruz. Kocaeli’de hemşehrilik fikrini daha fazla oluşturmamız gerekiyor" dedi.



"Havai fişek sendromuna uğramaması gerekir"

Stratejilerin iyi yapılması gerektiğini kaydeden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ise "Şimdiye kadar yapılan her şey kitabına uygun şekilde ilerledi. Havai fişek sendromuna uğramaması için stratejilerinin iyi yapılması gerekir. İnsanlar devamı gelmezse ‘Ne oldu?’ diye sorarlar. Belki topluma bazı mevzuları en kolay anlatmanın yollarından bir tanesi mizah ve benim gözlemlediğim kadarıyla futboldur. Sizin ne dediğinizi çok iyi bildiğiniz ama onlara bilmece olduğunu düşündüren hissi çok iyi biliyorum. Aslında strateji belgesi iki tünelimiz olmasın diyedir. Kaynaklar o kadar bol olsa tamam ama o kadar bol kaynak olmadığı için aynı tüneli en düşük maliyetle yapmak önemli" diye konuştu.



"Mutlu şehir aslında bir yolculuk"

Tüm çabaların Kocaeli’yi turizm destinasyonu yapmak olduğunu vurgulayan Büyükakın, şu ifadeleri kullandı:

"Biz bunu neden yapıyoruz? Bunların hepsi Kocaeli’yi turizm destinasyonu yapmak için. Bir işin sahibi yoksa o iş ortada kalır. Bu işleri koordine eden biri olmalı. 'Akıl akıldan üstündür' deriz ve bu konuda herkesin aklına başvuruldu. Ama akıllar yeniden dağıtılmış, yeniden alınmış. Bu şehrin bir markası olacaksa o telefon zili, okuldaki teneffüsün ili, yazı fontu, logosu çok kıymetli. Her ne olursa olsun logo çok önemli. Herkes bir şey yapar ama stratejik ölçekte bunları ortak akılla yapmak gerekir. Onu da kim yapacak? Bundan sonraki süreç çok önemli. Turizm ve fuarcılık şirketi yönetecek bundan sonraki kısımları. İçinde bulunduğumuz SEKA kültür havzası olacaksa, buralar değerli yerler olacaksa bütün bunları hafızada tutan bir yapı olması gerekir. O yapı Turizm ve Fuarcılık Şirketi. Şehrin bunu pozitif bir gündem olarak değerlendirip onu benimsemesi çok önemli bu süreçte"



"Bu kentin yüzde 1 buçuğu sanayiye ayrılmış"

Kocaeli'nin sanayi kenti olarak bilindiğini ifade eden Büyükakın, "Bu kent bir sanayi kenti olarak biliniyor evet sanayi kenti ama yüzde 1 buçuğu sanayiye ayrılmış, yüzde 4 buçuğu kentsel olarak kullanıyor ve geri kalanı doğa bu şehrin. 2 tane denizin olduğu muhteşem güzelliklerde bir şehir. Bu ideale inanın ve bunun için herkes bir şeyler yapsın. Yapmamız gerekenin en fazlasını yaptık ama bundan sonrası sahiplenmedir" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.