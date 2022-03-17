Tacizle suçlanan CHP ilçe başkanının toplantısında arbede CHP'liler kadın platformu üyelerini binadan uzaklaştırdı

Avrupa'nın en iri kartalı hangi ilimizde görüldü?

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

CHP Derince İlçe Başkanı Birkan Koçak, hakkındaki taciz iddialarına dair açıklama yaptığı sırada, Kocaeli Kadın Platformu üyeleri ile partililer arasında arbede yaşandı.

İlçe Başkanı Birkan Koçak, düzenlediği toplantıda hakkındaki taciz iddialarına dair konuştu. Açıklama sırasında Kocaeli Kadın Platformu üyeleri soru sormak istedi. Kocaeli Kadın Platformu üyeleri tarafından Koçak’a “Kadınların itirazının üstünü örttünüz. Herkese tehdit savurdunuz. Bütün kadınlara dolaylı olarak aileleriyle ulaştınız” iddiaları yöneltildi.

Kadınların sözleri üzerine partililer ile kadınlar arasında tartışma çıktı. Duruma tepki gösteren Kocaeli Kadın Platformu üyelerini binadan uzaklaştırdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kocaeli haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kocaeli Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.