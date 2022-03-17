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Cephanelik değil, müze Teröristlerle girdiği çatışmadan yaralı kurtuldu gazi oldu, şehit ve gazilerin malzemelerini kendi imkanlarıyla toplayıp evini müzeye çevirdi

İHA

Cephanelik değil, müze Teröristlerle girdiği çatışmadan yaralı kurtuldu gazi oldu, şehit ve gazilerin malzemelerini kendi imkanlarıyla toplayıp evini müzeye çevirdi

Kocaeli’de yaşayan 53 yaşındaki gazi Yaşar Saral, şehit ve gazilere ait malzemeleri toplayarak evini müzeye çevirdi. Evinin bahçesine de şehitler anısına fidan diken Saral, “Şehitlerimiz unutulmasın, herkesin şunu bilmesini istiyorum; basmış olduğunuz toprağın altında yatanı bilin, bu toprağa basmanın bir bedeli var. Almış olduğumuz nefesin bir bedeli var. Bu bedeli birileri ödüyor” dedi.
Kocaeli’de yaşayan 53 yaşındaki Güneydoğu Anadolu gazisi Yaşar Saral, evinin bodrum katını adeta müzeye çevirdi. Şehitlerin ve gazilerin savaş sırasında kullandıkları malzemeleri ailelerinden teslim alan Saral, hayalini gerçekleştirdi. Savaşta kullanılan top mermileri, mühimmat sandıkları, askerlerin şehit olmadan çektirdiği son fotoğraflar, şahadet belgeleri, üniformaları, şapkaları ve bereleri gibi onlarca ürün müzede yer alıyor. Şehitlerin unutulmaması ve gençlerin geçmiş tarihini öğrenmesi amacıyla müzeyi açan Saral, aynı zamanda evinin bahçesini de şehitler için hatıra ormanı yaptı.

“Hem şehitlerimizi ve gazilerimizi unutturmamak adına bahçemde onların adına fidan ektim”
Güneydoğu gazisi olduğunu söyleyen Yaşar Saral, “199395 yılları arasında askerlik görevimi yaparken Bingöl’de bölücü terör örgütleri ile girdiğimiz çatışmada sol göğsümden 3 kurşun, sağ kolumdan el bombası yemek suretiyle yaralandım. Askerlik bittikten sonraki süreçte çeşitli şehit ve gazi derneklerinde uzun yıllar görev aldım. Bu tarza bir müze yapmak benim hep hayalimdi. Ev yapmak nasip olunca bodrumu değerlendirmek istedim. Hem şehitlerimizi ve gazilerimizi anlatabilmek hem de onları unutturmamak adına bahçemde 46 adet fidan ektim. Tüm fidanlara şehitlerimizin ismini verdim ve üzerlerine isimlerini yazdım. Bodrum katına da şehitlerimizin emanetleri, üniformaları, vuruldukların üzerlerinde olan tişört, şapka ve benzeri şeyleri ailelerinden topladım ve böyle bir yer açtım” dedi.

“Basmış olduğunuz toprağın altında yatanı bilin, bu toprağa basmanın bir bedeli var”
Geçmişin unutulmaması amacıyla müzeyi açtığını söyleyen Gazi Saral, “Buradaki asıl amacım şehitlerimizi ve gazilerimizi anlatabilmek aynı zamanda Aselsan, Roketsan gibi firmaların yapmış olduğu milli zırhlı araçları gençlere anlatabilmek, onlara doğruları gösterebilmekti. Şehitlerimiz unutulmasın, herkesin şunu bilmesini istiyorum; basmış olduğunuz toprağın altında yatanı bilin, bu toprağa basmanın bir bedeli var. Almış olduğumuz nefesin bir bedeli var. Bu bedeli birileri ödüyor. Bunlar asker ya da polis, güvenlik korucusu, bekçi, belki sağlık çalışanı da oluyor. Bunları unutturmamak, gençlerimizi milli duyguları anlatabilmek amacıyla burayı kurdum. Burayı herkes ziyaret edebilir, herhangi bir ücreti yok” diye konuştu.

Yaşar Saral: Şehit aileleri ve gazilerimize şunu söylemek istiyorum; Emanetiniz emanetimdir
Bir yıllık bir proje olduğunu söyleyen Yaşar Saral, “Böyle bir müze yapacağımı duyan çevrem, eşim dostum da katkıda bulundu. Şu an son aşamaya geldik, neredeyse bitti, sadece bahçemizin peyzajı kaldı. 200’e aşkın malzeme bulunuyor ancak tek tek sayılırsa daha fazla da vardır. Burada Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde bulunan zırhlı araçların modelleri, güneydoğuda kullanılan mühimmatlar, top mermileri, mühimmat sandıkları, orada yaşanmış olayların birebir orijinal fotoğrafları, şehitlerimizi ait şahadet belgesi ve üniformalar, şapkalar, bereler var. Kimi gazilerimizin kullanmış olduğu cepken ve Kur’an da var. Bunun yanı sıra komando bıçakları, pilot şehidimize ait uçuş tulumu gibi orijinal ürünler var. Hepsi şehit ailelerinden ve gazilerimizden bana teslim edilmiştir. Onlara da şunu söylemek istiyorum ‘Emanetiniz emanetimdir.’ Çanakkale Savaşı’na ait mühimmat ve misketler de burada mevcut” şeklinde konuştu.

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